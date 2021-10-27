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Рыбинский «Полёт» уступил ГУОР в серии буллитов

27.10.2021, 12:02, Новости
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26 октября рыбинцы на своём льду провели очередной матч регулярного чемпионата НМХЛ против ГУОР из Ярославля.

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«Полёт», который перед игрой являлся фаворитом как более опытный коллектив, повёл в счёте уже на четвёртой минуте благодаря точному броску Максима Бережнова. После этого рыбинцы создали ещё несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их.

Во втором периоде игра была вязкой, несколько раз наша команда оставалась в большинстве. Однако на 14-й минуте хоккеисты ГУОР провели удачную контратаку и сделали счёт на табло равным.

В третьей двадцатиминутке «Полёту» удалось вернуть себе контроль над игрой. Голевых моментов было много, однако счёт 1:1 оставался неизменным. В овертайме команды также не смогли забить, а потому матч продолжился в серии буллитов. ГУОР воспользовался своим шансом и реализовал три попытки, благодаря чему стал победителем первого поединка.

Взять реванш наши хоккеисты смогут уже 27 октября, в 19:00. Встреча состоится во дворце спорта «Полёт».




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