Изменяет ли вам муж? Проверяем любимого при помощи карточных гаданий, ритуалов и народных примет

Измена – основная причина распада большинства семей. Чтобы узнать, изменяет вам супруг или нет, предлагаем вашему вниманию гадания, ритуалы и народные приметы.

Гадание на отношение мужа

Чтобы провести это гадание, вам понадобятся гадальная или новая колода карт и обручальное кольцо. Учтите, что нужно использовать только ту колоду карт, которую не держали посторонние.

Визуализируйте образ мужа и тщательно перетасуйте карты. После того как вы хорошенько перемешаете колоду, произнесите следующие слова: «Карты, правду расскажите, об избраннике моем (имя) все расскажите. Была измена или нет, получу правдивый ответ».

Теперь, когда слова произнесены, возьмите из колоды любые четыре карты, перемешайте их и положите рубашками вверх. Подбросьте свое кольцо над картами. Переверните карту, на которую упало кольцо, и сверьтесь со значением.

Значение, выпавшей карты:

Пиковая масть – можете быть спокойны, ваш супруг вас безумно любит и не задумывается об измене. Крестовая масть показывает на то, что измен не было, но в самом начале ваших с ним отношений у него были небольшие интрижки. Червовая масть – будьте бдительны, ведь на горизонте у вашего супруга появилась девушка, с которой он может вам изменить. Бубновая масть – ваш избранник может флиртовать с посторонними девушками, но физической измены не было.

Заговоры на измену любимого

1. Ночью, пока супруг не видит, возьмите таз и наберите в него воды (полностью). Над тазом повесьте свое обручальное кольцо на нитке (можно использовать просто золотое кольцо) и поставьте рядом горящую свечу.

Произнесите слова: «Пресвятая Дева, что мне делать? Мучают меня мысли, не дают мне жизни, стал супруг сам не свой, ходит ли к другой? Распускает волосы другая, к сердцу его крепко прижимая?»

Теперь внимательно наблюдайте за кольцом. Если оно стало вертеться или повернется по кругу – супруг неверен.

2. Наполните широкую миску солью, поставьте в нее 2 одинаково горящие свечки и прошепчите над ними такие слова: «Пусть правда будет соленой, как соль, пусть в сердце булавкой воткнется боль, скажите мне, огонь и святая свеча, одна ли я буду (имя) привечать?»

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Наблюдайте за свечами. Если они горят ровно или тянутся друг к другу – ваша пара крепкая; разворачиваются в разные стороны – супруг разлюбил.

3. Возьмите миску, наполните ее водой и зажгите свечку (лучше использовать темного цвета – например, красного). Негромко произнесите: «Воск, растопись, разлучница, покажись». Во время заговора свечка должна капать на воду. Теперь смотрите, на что похожи капли воска. Если вырисовывается женский силуэт – у вашего супруга появилась или появится другая.

4. Возьмите белый лист и отрежьте длинную полоску. На одном конце полоски напишите свое имя, посередине – имя супруга, на другом конце поставьте крест. Произнесите следующие слова: «Ты катись, колечко, туда, где любимого сердечко навсегда». Теперь пустите обручальное кольцо по бумажке.

Если кольцо остановилось на вашем имени – муж вам верен. На его имени – он о себе думает больше, чем о ком-либо. На крестике – супруг вам изменяет. Кольцо упало с бумаги – конкретной любовницы нет, но он не прочь завести роман на стороне.

Народные приметы про измену мужа или жены

Если супруг роняет кольцо во время регистрации брака, он не сохранит вам верность. Это примета также относится и к женщине. Над молодоженами пролетела хищная птица в день свадьбы – к измене. Брак может распасться из-за неверности одного из супругов, если жених увидит свадебное платье своей невесты. Если жену беспокоит зуд, жжение или тяжесть в области правой груди, то это свидетельствует о возможной измене мужа. Зуд на ступне левой ноги – к предательству. Если вы не хотите, чтобы вас уличили в измене, не дарите жене розы с махровыми лепестками. Прыщ под носом также не сулит ничего хорошего.