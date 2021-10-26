Свободные кюлоты, джинсы-бойфренды и с завышенной талией: модели брюк, визуально уменьшающие размер бедер
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Многие девушки комплексуют из-за неидеальных бедер. Однако с помощью правильно подобранных брюк можно идеально замаскировать все недостатки фигуры. В этой статье мы расскажем, джинсы какого кроя визуально уменьшают размер бедер (а еще они актуальны этой осенью).
С завышенной талией
Брюки с высокой посадкой визуально делают ноги длиннее. Автоматически уменьшается и размер бедер. Такие джинсы можно сочетать как с каблуком, так и с обувью на плоском ходу.
Клеш
Крой, сужающийся к коленям и расширяющийся книзу, визуально уменьшает размер стопы. К тому же расклешенные джинсы – настоящий тренд этой осени.
Бойфренды
Обладательницам пышных бедер не стоит бояться джинсов-бойфрендов. Эта модель свободна вверху, поэтому скрывает все недостатки фигуры.
Кюлоты
Мало кто знает, что кюлоты прекрасно скрывают недостатки фигуры и визуально уменьшают размер бедер. Вы можете выбрать кюлоты и верх (рубашку, топ, блузу) одного цвета. Так вы создаете вертикальную линию, которая визуально вытягивает силуэт.
С широкими брючинами
Модель с широкими брючинами отлично маскирует все недостатки бедер. А еще такие джинсы практичны в носке. Однако стилисты рекомендуют носить широкие джинсы с приталенным верхом, чтобы силуэт не был бесформенным.
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