 

Свободные кюлоты, джинсы-бойфренды и с завышенной талией: модели брюк, визуально уменьшающие размер бедер

26.10.2021, 22:02, Разное
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Многие девушки комплексуют из-за неидеальных бедер. Однако с помощью правильно подобранных брюк можно идеально замаскировать все недостатки фигуры. В этой статье мы расскажем, джинсы какого кроя визуально уменьшают размер бедер (а еще они актуальны этой осенью).

С завышенной талией

Брюки с высокой посадкой визуально делают ноги длиннее. Автоматически уменьшается и размер бедер. Такие джинсы можно сочетать как с каблуком, так и с обувью на плоском ходу.

Клеш

Крой, сужающийся к коленям и расширяющийся книзу, визуально уменьшает размер стопы. К тому же расклешенные джинсы – настоящий тренд этой осени.

Бойфренды

Обладательницам пышных бедер не стоит бояться джинсов-бойфрендов. Эта модель свободна вверху, поэтому скрывает все недостатки фигуры.

Кюлоты

Мало кто знает, что кюлоты прекрасно скрывают недостатки фигуры и визуально уменьшают размер бедер. Вы можете выбрать кюлоты и верх (рубашку, топ, блузу) одного цвета. Так вы создаете вертикальную линию, которая визуально вытягивает силуэт.

С широкими брючинами

Модель с широкими брючинами отлично маскирует все недостатки бедер. А еще такие джинсы практичны в носке. Однако стилисты рекомендуют носить широкие джинсы с приталенным верхом, чтобы силуэт не был бесформенным.



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