Рыбинская спортшкола № 3 получила новый инвентарь ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рыбинская спортшкола № 3 получила новый инвентарь

26.10.2021, 14:41, Новости
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В рамках реализации национального проекта «Демография» и мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» СШОР № 3 города Рыбинска получила более 2,5 миллионов рублей на приобретение спортивного инвентаря.

На сумму субсидии смогли обновить материальную базу отделения бокса и настольного тенниса.

Сумма субсидии из трех бюджетов составила 2 522 903 рублей. Она была распределена между базовыми, олимпийскими видами спорта – отделениями бокса и тенниса.

– Мы опросили тренеров о потребностях, составили перечень необходимого инвентаря. Приобретены новый ринг, боксерские мешки и груши, штанги, гантели, электронное информационное табло. Для отделения настольного тенниса – 15 теннисных столов и более трех тысяч профессиональных и тренировочных мячей, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Поздравить воспитанников отделения бокса со столь масштабным приобретением приехал вице-президент Федерации бокса Ярославской области Алексей Мальков.

– Мы стараемся обновлять материальную базу спортивных школ, чтобы и у молодых спортсменов, и у их наставников улучшались условия для тренировочного процесса. И такое пополнение – огромный плюс к развитию бокса в Ярославском регионе, – подчеркнул Алексей Мальков.

Молодые спортсмены провели показательную тренировку на новом ринге и с использованием нового инвентаря.




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