Привязаны к своим половинкам: астрологи назвали 3 знака среди мужчин, которые тяжело переживают разрыв отношений

Бытует стереотип о том, что мужчины легче переносят расставание со второй половинкой, нежели женщины. Оказывается, нет. Представители некоторых знаков зодиака тяжело переживают разрыв с партнершами. Вот о ком идет речь.

Телец

Представитель земной стихии долго ищет достойную женщину и долго влюбляется. Он присматривается, анализирует все «за» и «против» и только потом принимает решение. Если уж Телец женился — это значит, что жена для него самая лучшая и что он реально любит ее всем сердцем.

Телец до последнего будет сохранять брак, но если потерпит фиаско, то примет развод как данность. Представитель земной стихии может сделать вид, что не сильно и переживает, но на самом деле это не так.

Он замкнется в себе, станет более нелюдимым, начнет избегать шумных компаний и выходов в свет. Телец будет жить прошлым, вспоминая те времена, когда он находился в браке с любимой. Он может настолько разочароваться в отношениях, что даже не будет предпринимать попыток как-то наладить свою личную жизнь. В такой период ему лучше все же чаще бывать среди людей.

Телец по натуре является однолюбом. Душу ему будет греть мысль о том, что любимая одумается и вернется. Это тот мужчина, который даст экс-возлюбленной шанс на воссоединение.

Весы

Представитель воздушной стихии умен, интеллигентен, образован. Он ведет себя как настоящий джентльмен, контролирует свои эмоции, что порой и играет с ним злую шутку.

В случае развода такой мужчина не скажет, насколько ему больно и тяжело. Бывшая может и не заподозрить, насколько он к ней привязан всей душой и сердцем. На самом деле, это особенность Весов. Они полностью растворяются во второй половинке. Кроме того, может быть психологическая зависимость от партнера. Весам тяжело принимать решения самостоятельно, поэтому они обычно женятся на тех женщинах, которые будут решать все за них. После развода представитель воздушной стихии может почувствовать себя потерянным опять, как в молодости, потерять почву под ногами.

Весы склонны винить в разводе себя. Они начнут заниматься самоедством, что приведет к депрессии. Хорошо, чтобы рядом оказался понимающий человек, который бы смог проявить сочувствие и сострадание. В противном случае мужчина может совсем потеряться в этом мире.

Водолей

Хотя представитель воздушной стихии в душе сильно страдает после развода, его страдания кажутся окружающим несколько наигранными, как театральное действо, отчего к Водолею мало проявляют сочувствие и сострадание. На самом деле такого мужчину не отпускает гнетущее чувство безысходности. Свои печали он может утолить в вине, поэтому нужно быть начеку. Представитель данного знака зодиака из-за душевных терзаний может приобрести очень пагубные привычки.

Но велика вероятность, что Водолей найдет другой выход своим эмоциям. Он либо погрузится в карьеру, либо в творчество, начнет генерировать новые идеи — и тогда развод станет толчком для его новой счастливой жизни.

В отличие от тех же Весов, Водолей не склонен винить себя в разводе. Он достаточно самоуверен и имеет ментальные силы самостоятельно справиться со своими проблемами.