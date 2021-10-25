 

В России создадут национальный реестр антипрививочников

25.10.2021, 20:11, Разное
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал указ о создании общероссийского реестра, который будет включать сведения о гражданах, выступающих против вакцинации. 

«Безусловно, прививка – дело добровольное, другой вопрос, что так называемые антиваксеры отказываясь от вакцинации от коронавируса, подвергают риску не только своё здоровье, но и жизни окружающих. Именно поэтому мы приняли решение создать национальный реестр противников прививок, чтобы банки, работодатели, арендодатели и другие заинтересованные лица могли уточнить сведения о позиции конкретного гражданина по поводу вакцинации. Доступ к ресурсу пока будет ограничен примерно в том же формате, как и к бюро кредитных историй. Например, гражданин обращается в банк за кредитом. Кроме разрешения на доступ к кредитной истории, финансовые учреждения теперь смогут запросить согласие на доступ к реестру антипривочников. Аналогично будет выглядеть доступ работодателей – только с письменного согласия самого гражданина. В тестовом режиме ресурс будет запущен уже в конце этого года», – заявил Мурашко.

Реестр будет формироваться на основании данных переписи населения, анализа страниц граждан в социальных сетях, выступлениях в СМИ. Ряд крупнейших российских компаний, в том числе Сбербанк, РЖД, «Почта России» и «Газпром» уже заявили, что их сотрудников, включённых в список антипрививочников, могут лишить премии, понизить в должности, а в случае публичного выступления против прививки – уволить по отрицательным мотивам. Также противники вакцинации не смогут устроиться на госслужбу и работать в СМИ. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут приняты Государственной думой в ближайшее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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