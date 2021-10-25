 

Санкт-Петербург вводит QR-коды для посещения пунктов вакцинации

25.10.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ об ужесточении правил посещения мобильных пунктов вакцинации, где граждане могут привиться вакциной от COVID-19. Теперь попасть туда можно только с действительным QR-кодом о вакцинации с сайта «Госуслуг».

По статистике, 3 из 10 заражений коронавирусом происходят именно в очередях пунктов вакцинации. Власти стремятся снизить риски заражения в этих местах, в связи с чем допускаться туда будут только привитые в течение последних 9 месяцев граждане. За соблюдением ограничений будут следить правоохранители, нарушителям грозят денежные штрафы и лишение права вакцинироваться на срок до 12 месяцев.

«Для нас главное – безопасность граждан, которые пришли сделать прививку. Они у нас на вес золота: в иной раз и так на пункте вакцинации за день всего человек 5-6 приходит. И то умудряются друг друга заразить. Мы хотим разорвать этот порочный круг. Есть иммунитет – вот и приходи, не подвергай себя и других людей опасности. А нету – сиди дома и не рыпайся», – сказал Беглов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / Объявлено о новом разливе нефти в ЯНАО

09.06 / Дешево, просто и эффективно: готовим бюджетную льняную маску для гладкости волос

11.06 / Стало известно о новой льготе для семей с детьми

19.05 / Скандалы: DarkSide озолотилась на шантаже

26.02 / Бен Аффлек заявил, что развод с Дженнифер Гарнер помог ему в профессии

11.06 / Мнение: Зрителям объяснили важный посыл

14.04 / Ученые разработали новое лекарство от ожирения

18.11 / К концу 2027 года системы залпового огня «Торнадо-С» полностью заменят «Смерчи»

22.07 / Мнение: Зеленского заставили заткнуться и перенесли на август

18.09 / Трамп согласился помиловать Ассанжа в обмен на информацию о взломе Демократической партии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика