Санкт-Петербург вводит QR-коды для посещения пунктов вакцинации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ об ужесточении правил посещения мобильных пунктов вакцинации, где граждане могут привиться вакциной от COVID-19. Теперь попасть туда можно только с действительным QR-кодом о вакцинации с сайта «Госуслуг».

По статистике, 3 из 10 заражений коронавирусом происходят именно в очередях пунктов вакцинации. Власти стремятся снизить риски заражения в этих местах, в связи с чем допускаться туда будут только привитые в течение последних 9 месяцев граждане. За соблюдением ограничений будут следить правоохранители, нарушителям грозят денежные штрафы и лишение права вакцинироваться на срок до 12 месяцев.

«Для нас главное – безопасность граждан, которые пришли сделать прививку. Они у нас на вес золота: в иной раз и так на пункте вакцинации за день всего человек 5-6 приходит. И то умудряются друг друга заразить. Мы хотим разорвать этот порочный круг. Есть иммунитет – вот и приходи, не подвергай себя и других людей опасности. А нету – сиди дома и не рыпайся», – сказал Беглов.

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