Скандалы: Ренато Усатый оказался не при деньгах

На процессах в Москве он больше не фигурирует как организатор молдавской схемы

Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег.

Кроме того, в материалах расследования, поступивших в суды, говорится о выводе из России 173 млрд руб., хотя ранее называлась сумма 500 млрд руб. Пока не установлены конечные получатели денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы.

В настоящий момент в Москве проходят два процесса над предполагаемыми участниками вывода огромных сумм из России по так называемой молдавской схеме. В Тверском райсуде столицы рассматривается уголовное дело в отношении владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество (ОПС, ст. 210 УК РФ), которое занималось крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств.

Помимо причастности к ОПС подсудимым вменяется в вину участие в переводе за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 126 млрд руб. (более $4 млрд на момент совершения преступления).

Акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев, по данным следствия, руководили собственными подразделениями внутри ОПС. Первый, используя в том числе документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, активно вовлекая их в криминальную финансовую схему, а второй обеспечивал полное юридическое сопровождение идущих через нее сделок. При этом оба обеспечивали и бесперебойную работу всего российского звена в международном канале обналички, используя свои связи в правоохранительных органах.

Интересно, что господин Коркин во время встреч с потенциальными участниками вывода средств не только подчеркивал, что находится в доверительных отношениях с организатором криминального транзита бывшим главой молдавской Демократической партии Владимиром Плахотнюком, но и хвастался якобы имевшимися у него обширными связями в Госдепе США и правительстве Украины, с премьер-министром которой он будто бы даже ходил на футбольные матчи. А перед уже осужденным банкиром Александром Григорьевым, также одним из важных участников транзита по «молдавской схеме», господин Коркин, по материалам дела, в свое время бравировал якобы имеющимися у него связями в управлении «К» СЭБ ФСБ и дал телефон тогдашнего начальника подразделения Виктора Воронина — на случай экстренных ситуаций. Впрочем, телефоном тот не воспользовался.

Тем временем в Преображенском суде рассматривается дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова, также обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ.

Владелец «Балтики», по данным следствия, так же как господа Коркин и Соболев, возглавляя подразделение ОПС, в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Господину Власову инкриминируется незаконный вывод за границу 46 млрд руб.

Олег Власов, как отметил “Ъ” его защитник Даниил Никифоров, вину не признает (такой же позиции придерживаются фигуранты дела, рассматриваемого в Тверском суде). По словам защитника, подсудимый не являлся совладельцем «Балтики», а занимал там лишь пост председателя совета директоров. Банком, утверждает господин Никифоров, на самом деле владел украинский бизнесмен Василий Косолапов, имя которого, по данным “Ъ”, не фигурирует в материалах расследования.

Представители подсудимых также указывают, что следствие не установило, какие вознаграждения могли получить обвиняемые, участвуя в незаконном выводе средств, а также кто являлся конечным получателем денег, поступивших из России.

Как ранее сообщал “Ъ”, шестеро обвиняемых на двух процессах — ключевые, по версии следствия, участники международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах осуществляло незаконный вывод средств из России, при этом ключевым звеном в криминальной схеме являлся молдавский Moldindconbank. Это последние фигуранты продолжавшегося шесть лет расследования, которых удалось задержать и довести до суда. До этого в особом порядке на различные сроки были осуждены еще трое участников преступной схемы — банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Елена Платон, сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Они вину признали в полном объеме, заключив с Генпрокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на развернутых показаниях уже осужденных банкиров.

Организаторами же ОПС и схемы вывода средств следственный департамент МВД РФ с самого начала называл авторитетных молдавских политиков и бизнесменов Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого. Их задержать так и не удалось. Местонахождение господина Плахотнюка пока точно не установлено. Владелец Moldindconbank Платон после своего весьма неожиданного освобождения в прошлом году из молдавской тюрьмы (как рассказывал “Ъ”, банкир получил длительный срок за махинации, но затем его отпустили, сняв все обвинения), по некоторым данным, осел в Лондоне. Отметим, что власти Великобритании традиционно отклоняют российские запросы о выдаче фигурантов уголовных дел.

Что касается Ренато Усатого, то его имени в уголовных делах, рассматриваемых сейчас в столичных судах, не оказалось.

Напомним, весной 2020 года он был заочно обвинен следователями МВД в организации преступной схемы, заочно арестован и объявлен следствием в международный розыск. К слову, в разыскной базе МВД он фигурирует и сейчас.

Обращает на себя также внимание и то обстоятельство, что в материалах дел, рассматриваемых судами, по данным “Ъ”, в качестве суммы выведенных из России средств фигурируют 173 млрд руб. Между тем ранее речь шла о 500 млрд руб.

Стоит добавить, что в итоговых вариантах уголовных дел скорректированы роли господ Плахотнюка и Платона. Так, теперь банкир Платон выступает в материалах расследования единственным разработчиком схемы вывода средств, а Владимир Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого авторитетный бизнесмен, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.

За пределами досягаемости российского следствия остались банкиры из Молдавии, с Украины и из Литвы, а также молдавские судьи, задействованные в криминальной схеме.

Никто из них к уголовной ответственности на родине не привлекался, а решения молдавских судов, на основании которых осуществлялся вывод денег, не были признаны незаконными.

Для Ренато Усатого отсутствие его имени в материалах дел, рассматриваемых московскими судами, стало неожиданным. Впрочем, он считает, что это не означает снятия с него претензий российских правоохранителей. «Я с самого начала считал свое дело заказным,— сказал он “Ъ”.— Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на сто долларов. Но я не перестаю надеяться, что компетентные руководители сделают вывод, что в отношении меня был совершен оговор».

Владислав Трифонов