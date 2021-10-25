Неуправляемые наследники: в каких зодиакальных парах рождаются дети, которые тяжело поддаются воспитанию
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Знаете ли вы, что характер и поведение ребенка напрямую зависят от принадлежности его родителей к тем или иным знакам зодиака? Просто некоторые мамы и папы неумело воспитывают отпрысков или создают в семье такую токсичную атмосферу, которая негативным образом отражается на ребенке. Вот несколько зодиакальных пар, у которых наблюдаются трудности в плане воспитания подрастающего поколения.
Овен и Лев
Оба родителя принадлежат к стихии Огня, поэтому сложно себе представить, какие страсти кипят в этой семье. Здесь наблюдается постоянное соперничество, борьба за власть. Каждому кажется, что именно он вносит ощутимый вклад, и он пытается доказать это своему партнеру.
Выяснения отношений взрослых плохо отражаются на детях. Отпрыски становятся непослушными, капризными. Ведь для гармоничного развития необходимо, чтобы в семье была спокойная дружелюбная обстановка.
Близнецы и Водолей
Для обоих представителей знаков важно сохранить собственную свободу и независимость, ведь оба принадлежат к воздушной стихии. Они могут какое-то время вообще не заниматься воспитанием детей, а потом опомниться, когда уже ,и ребенок стал неуправляемым.
Плюс ко всему оба родителя высокого о себе мнения и для детей нередко являются авторитетами. С одной стороны, это неплохо, но с другой — ребенок может подумать, что не сможет достичь таких высот, как его родители. На фоне этого может возникнуть комплекс неполноценности и неуверенность в своих силах.
Весы и Рыбы
В какой-то степени оба супруга равнодушны к детям либо очень скупы на эмоции. Поэтому ребенку ничего не остается, как всячески привлекать к себе внимание мамы и папы. Самый действенный в этом плане метод — это закатить истерику, совершить какой-то неблаговидный поступок и т. д.
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Дети такой пары хотят, чтобы их пожалели и приголубили, поэтому могут искусственно моделировать такие ситуации, в которых они бы выступали в роли жертв.
В долгосрочной перспективе вырабатывается токсичная модель поведения, когда человек постоянно сетует на жизнь и на судьбу.
Козерог и Скорпион
Скорпион стремится быть лидером в семье, а Козерог проявляет упрямство по любому поводу. В плане воспитания детей у них идет борьба за власть и в то же время оба держат отпрысков в ежовых рукавицах.
Дети в такой семье больше всего боятся родительского гнева, поэтому становятся нервозными. А когда подрастают, то начинают очень рьяно отстаивать свое право на свободу и независимость.
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