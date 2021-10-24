 

Уютные и стильные: трендовые модели трикотажных платьев для холодного сезона 2021/2022

24.10.2021, 20:26, Разное
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Уютные стильные платья из трикотажа по праву можно отнести к числу обязательных предметов женского гардероба. В зависимости от фасона они подходят и для повседневных образов, и для работы, и для праздничного мероприятия. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию варианты моделей, среди которых вы найдете то, что поможет подчеркнуть вашу индивидуальность.

С V-образным вырезом

Можно сказать, что это базовый вариант трикотажного платья. Особенно это относится к моделям в нейтральном оттенке (кофейном, бежевом, сером). Такие модели имеют множество преимуществ.

Эти платья можно эффектно дополнить различными по стилистическому решению аксессуарами. Обувь к такому наряду подойдет разная. Идеально в модный образ впишутся и ботфорты, и кроссовки.

За счет V-образной линии выреза можно визуально удлинить шею и сделать акцент на изящных ключицах. Пояс из такой же ткани станет эффектным украшением наряда.

Еще одна удачная модель может стать выгодной покупкой для холодного времени года. В таком платье с запахом силуэт получается более выразительным.

Поло

На трикотажном платье может быть воротник, идентичный тому, который характерен для футболок-поло. Под такую ​​модель можно надеть лаконичную водолазку, если боитесь замерзнуть. Носить платье можно с ботинками на шнуровке или с кроссовками.

Но не думайте, что с такой моделью платья вы не можете составить женственный образ. Уместна тут будет и обувь на каблуках.

Плиссе

Платья с гофрированной юбкой придутся по душе современным модницам, которые предпочитают женственные наряды.Такие модели прекрасно смотрятся как с изящными лодочками или сапогами, так и с хайкерами.

Прямое удлиненное платье

Такой фасон подойдет стройным девушкам. Платье будет хорошо смотреться с обувью на каблуках и короткой курткой. Подол и рукава платья оформлены широкой резинкой, которая не позволяет ткани вытягиваться и держит форму.

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Платье с объемным воротом

Короткие облегающие платья выше колена уже давно вышли из моды. На сегодняшний день в тренде их свободные интерпретации, напоминающие свитер.

Чаще всего такие платья имеют объемный ворот, который хорошо защищает от холода. Подчеркнуть талию можно поясом. Выбрать этот аксессуар можно по своему вкусу.

Но и без пояса такая модель платья смотрится стильно и эффектно. Носить его желательно с обувью на каблуках. Идеально подходят для такого наряда слаучи.

На платье в стиле оверсайз решится далеко не каждый, ведь тогда появляется риск сделать фигуру мешковатой. В модели платья-пончо, представленной на фото ниже, объемный ворот уравновешивает длинные асимметричные рукава и свободный подол. Эффектным украшением может стать брошь, прикрепленная к вороту.

Платье-кардиган

Это интересная модель платья из трикотажа, которая во многом напоминает кардиган или рубашку. Подобный эффект достигается за счет наличия фурнитуры (пуговиц или молнии) от ворота и до самого низа. Такое платье можно носить и с грубыми ботинками, и с сапогами, и с кроссовками.



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