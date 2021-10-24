 

Осенние овощи, которые укрепят здоровье. Сейчас самое время ими лакомиться

24.10.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Осенью наш организм особенно остро нуждается в витаминах, именно поэтому очень важно включить в свой привычный рацион питания сезонные овощи, которые принесут пользу для здоровья. Вот несколько полезных и питательных овощей, которые должны присутствовать на осеннем столе.

Свекла

Это очень полезный овощ, потребление которого положительно сказывается на состоянии ногтей, кожи и волос. В его составе присутствует витамин В, нормализующий функционирование нервной системы. Свекла способствует выведению различных токсических веществ из организма. Запеченный овощ отлично подойдет для приготовления салатов и может стать хорошим самостоятельным блюдом.

Тыква

В составе этого овоща присутствует очень полезный витамин Т, препятствующий накоплению жира в организме. Кроме того, в тыкве содержится достаточно много каротина и белка.

Также в овоще большое количество микроэлементов, которые способствуют нормализации функционирования органов ЖКТ. Тыква помогает укрепить иммунитет и активно борется с проблемами сердечно-сосудистой системы. Можно добавлять этот овощ в самые различные блюда.

Болгарский перец

В составе этого овоща содержится столько же витамина С, сколько и в лимоне.

Он способствует укреплению иммунной системы и улучшает здоровье кровеносных сосудов. Перец помогает бороться с усталостью и стрессами.

Морковь

Каротин является очень хорошим натуральным стимулятором иммунной системы. Он помогает защитить организм от различного рода вирусов и инфекций, препятствуя возникновению простудных заболеваний.

Попадая в наш организм, каротин становится витамином А. Морковь способствует укреплению сетчатки глаза, а также полезна при авитаминозе и положительно влияет на состояние кожных покровов и волос.

Репа

Это просто удивительный по своим свойствам корнеплод. Репа является очень сытной, но при этом содержит в своем составе минимум калорий.

Примерно на 50% овощ состоит из клетчатки и поэтому способствует нормализации процессов пищеварения. Благодаря содержанию множества витаминов, репа помогает уменьшить риск возникновения различных инфекций, сохранить здоровье костной системы, нормализовать обмен веществ. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты и марганца этот овощ полезен беременным женщинам.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Сельдерей

Этот овощ способствует повышению иммунитета и гемоглобина.

Благодаря своим антисептическим свойствам сельдерей помогает бороться с сезонной аллергией. Его можно добавлять в различные блюда.

Пастернак

Это очень хороший овощ, который помогает бороться с кашлем, восстановить силы после болезни, вернуть хороший аппетит.

Кроме того, пастернак нормализует обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, выводит соли из почек.

Цветная капуста

В составе этого овоща содержится больше витамина С, чем в белокочанной капусте.

Этот продукт способствует сжиганию жира и улучшению функционирования печени. Кроме того, цветная капуста укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина и нормализует уровень эстрогенов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / В Испании запечатлели в небе «лик Бога»

20.04 / Марина Зудина и Павел Табаков, Яна Чурикова и другие на презентации онлайн-кинотеатра

11.02 / Знакомства в соцсетях могут продлить жизнь пожилых людей

20.08 / Ученые: Коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

13.05 / Ксения Собчак удивила подписчиков постельным фото на отдыхе в Мексике

14.04 / Новое оборудование пищевых цехов «КСП Василеостровский» показали журналистам

17.04 / Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза

06.09 / Мнение: Все ответы в России,,,

17.04 / Бонечка, это прекрасно! – Личное мнение

12.12 / Мнение: Казнь журналиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика