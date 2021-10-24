Осенние овощи, которые укрепят здоровье. Сейчас самое время ими лакомиться

Осенью наш организм особенно остро нуждается в витаминах, именно поэтому очень важно включить в свой привычный рацион питания сезонные овощи, которые принесут пользу для здоровья. Вот несколько полезных и питательных овощей, которые должны присутствовать на осеннем столе.

Свекла

Это очень полезный овощ, потребление которого положительно сказывается на состоянии ногтей, кожи и волос. В его составе присутствует витамин В, нормализующий функционирование нервной системы. Свекла способствует выведению различных токсических веществ из организма. Запеченный овощ отлично подойдет для приготовления салатов и может стать хорошим самостоятельным блюдом.

Тыква

В составе этого овоща присутствует очень полезный витамин Т, препятствующий накоплению жира в организме. Кроме того, в тыкве содержится достаточно много каротина и белка.

Также в овоще большое количество микроэлементов, которые способствуют нормализации функционирования органов ЖКТ. Тыква помогает укрепить иммунитет и активно борется с проблемами сердечно-сосудистой системы. Можно добавлять этот овощ в самые различные блюда.

Болгарский перец

В составе этого овоща содержится столько же витамина С, сколько и в лимоне.

Он способствует укреплению иммунной системы и улучшает здоровье кровеносных сосудов. Перец помогает бороться с усталостью и стрессами.

Морковь

Каротин является очень хорошим натуральным стимулятором иммунной системы. Он помогает защитить организм от различного рода вирусов и инфекций, препятствуя возникновению простудных заболеваний.

Попадая в наш организм, каротин становится витамином А. Морковь способствует укреплению сетчатки глаза, а также полезна при авитаминозе и положительно влияет на состояние кожных покровов и волос.

Репа

Это просто удивительный по своим свойствам корнеплод. Репа является очень сытной, но при этом содержит в своем составе минимум калорий.

Примерно на 50% овощ состоит из клетчатки и поэтому способствует нормализации процессов пищеварения. Благодаря содержанию множества витаминов, репа помогает уменьшить риск возникновения различных инфекций, сохранить здоровье костной системы, нормализовать обмен веществ. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты и марганца этот овощ полезен беременным женщинам.

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Сельдерей

Этот овощ способствует повышению иммунитета и гемоглобина.

Благодаря своим антисептическим свойствам сельдерей помогает бороться с сезонной аллергией. Его можно добавлять в различные блюда.

Пастернак

Это очень хороший овощ, который помогает бороться с кашлем, восстановить силы после болезни, вернуть хороший аппетит.

Кроме того, пастернак нормализует обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, выводит соли из почек.

Цветная капуста

В составе этого овоща содержится больше витамина С, чем в белокочанной капусте.

Этот продукт способствует сжиганию жира и улучшению функционирования печени. Кроме того, цветная капуста укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина и нормализует уровень эстрогенов.