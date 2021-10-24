 

Гурбангулы Бердымухамедов признался, что является автором сценария сериала «Игра в кальмара»

24.10.2021, 10:11, Разное
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Выступая перед студентами Ашхабадского государственного университета президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что именно он является автором сценария южнокорейского сериала «Игра в кальмара». 

«Вы все хорошо знакомы с моими произведениями, но есть ещё одна ипостась моего литературного таланта – иногда я пишу киносценарии. Сейчас десятки миллионов людей по всему миру в восторге от сериала «Игра в кальмара», а ведь именно я придумал идею этой ленты, сюжет и все диалоги. Жаль, что далеко не все поняли глубокий смысл моего творения, ведь там столько отсылок к трудам классиков литературы, философии и искусства. В любом случае я рад, что в очередной раз моё творчество получило всемирное признание. Жаль, что у меня так мало времени, ведь только за последний месяц я получил более десяти предложений о сотрудничестве от ведущих мировых режиссёров», – заявил Бердымухамедов/

Как сообщило государственное телевидение, в 2022 году киноассоциация Туркменистана планирует выдвинуть Бердымухамедова на премию «Оскар».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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