Банк России выпустил монету с местом под рекламу

В целях развития рекламного бизнеса Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей оформленную под место для размещения рекламы.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г».

На оборотной стороне в центре расположена надпись “МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ”. На место этой надписи предполагается наклеивание стикеров рекламного содержания.

Монеты будут распространяться Банком России среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего монеты с размещённой ими рекламой будут распространяться среди населения через банки, торговые сети и отделения почтовой связи. Тираж монеты неограниченный.

“Несколько лет назад в некоторых регионах страны был эксперимент по выпуску билетов на общественный транспорт с размещённой рекламой, который оказался удачным. Изначально у нас была идея с рекламой на банкнотах, однако потом мы решили, что это сильно исказит внешний вид бумажных денег, превратив их в своего рода фантики. С монетами намного проще – их трудно перепутать с чем-то другим, многие граждане со слабым зрением различают монеты на ощупь, а не по изображению на них. С другой стороны, яркая картинка на монете сразу вызовет интерес у человека, к которому она попала в руки”, – рассказал зампредседателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Банк России уточнил, что не несёт ответственности за содержание размещённой рекламы на этих монетах сторонними лицами. Размещение рекламы регулирует закон № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» и нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.

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