 

В ходе спецоперации силовики задержали кота, скрывшегося после попытки пронести наркотики в исправительную колонию

21.10.2021, 15:51, Разное
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Силовики отчитались об успешном задержании кота-наркокурьера, ранее сбежавшего из рук сотрудников ФСИН после неудачной попытки пронести марихуану в исправительную колонию №4 в Ивановской области.

Вечером, 20 октября, сотрудники ФСИН поймали на прилегающей к ИК территории кота с ошейником, набитым неизвестным веществом. Как выяснилось позже, у животного было 5,21 грамма марихуаны. При снятии ошейника кот вырвался из рук и скрылся в неизвестном направлении. Информация о побеге сразу была передана силовым структурам, которые в экстренном порядке объявили пушистого в розыск.

Спустя 30 минут на место происшествия приехали силовики и три группы кинологической службы. Оценив ситуацию, по периметру был объявлен план «Сирена». В поисках участвовали 50 человек. Найти кота не удавалось почти 5 часов, пока собаки не вышли на след, который привел к заброшенному сараю в деревне в 12 километрах от колонии. Оцепив территорию, было решено штурмовать спецназом место предположительного нахождения преступника. В ходе спецоперации кот был найден под лавкой и задержан. Повреждений он не получил.

Сейчас в отношении мохнатого ведется досудебная проверка. Ему вменяют незаконное хранение и оборот наркотических средств и попытку передачи запрещенных веществ в учреждения уголовно-исполнительной системы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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