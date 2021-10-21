Холодная вода, ролик и изменение рациона: восемь способов избавиться от опухших после слез глаз

Плач помогает избавиться от стресса, дает возможность выплеснуть свои эмоции. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы изредка всплакнуть. Но есть у этого явления негативный эффект: опухшие глаза. Избавление от него – та еще задача. Вот эффективные способы, которые помогут снять отечность.

Холодная вода

Нужно умыться очень холодной водой, а еще лучше — сделать компресс. Окуните чистую тряпочку или ватный диск в ледяную воду, отожмите, чтобы удалить излишки жидкости. Положите компрессы на глаза и полежите 5-10 минут.

Огурцы

Питательной является маска из огурца, поскольку этот овощ содержит антиоксиданты. Но мало кто знает, что этот продукт вдобавок ко всему обладает противовоспалительным действием, снимает отеки. Поэтому с его помощью можно привести себя в порядок после плача. Отрежьте две дольки, положите на глаза, полежите пару минут — и вы увидите, как преобразилось ваше лицо.

Чай

Лучше всего снимает отек ромашковый чай. Закипятите воду, опустите туда пакетик с чаем. Затем достаньте пакетик и положите ненадолго в холодильник, чтобы он стал холодным. Положите компресс на глаза и подержите его хотя бы 10 минут.

Экстракт гамамелиса

Это растение широко используется в косметологии. Оно прекрасно подтягивает кожу, делая ее более упругой, укрепляет стенки сосудов и снимает отеки.

Вам понадобится экстракт данного растения. Его можно приобрести в аптеке. Смоченные в экстракте ватные диски положите на глаза и немного полежите.

Обратите внимание на то, что предварительно экстракт нужно охладить. Не допускайте попадания средства в глаза.

Ролик для глаз

Этот инструмент используется для улучшения кровообращения. Но мало кто знает, что с его же помощью можно уменьшить отечность.

Поводите роликом в зоне переносицы движениями вверх-вниз. Продолжительность процедуры — пять минут.

Вы также можете сделать мини-массаж под глазами с помощью этого же инструмента.

Крем для лица или для глаз

Данное средство будет эффективным только в том случае, если в его составе есть витамин С или ретинол. Все эти вещества подтягивают кожу, питают ее, снимают отеки.

Массаж

Выполнять его несложно, для этого вам не понадобится помощь другого человека. Смочите кончики пальцев в холодной воде, закройте глаза. Легкими движениями кончиками пальцев «постукивайте» в области вокруг глаз – снизу и сверху.

Измените рацион

Знаете ли вы, что недостаток жидкости в организме может, как ни странно, привести к отечности вокруг глаз? Старайтесь выпивать не менее двух литров воды в день. Употребляйте в пищу больше фруктов и овощей, поскольку в них много воды. Предотвратить опухание после слез этот способ не поможет, но благодаря ему можно глобально решить проблему появления отечности.