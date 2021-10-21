 

Холодная вода, ролик и изменение рациона: восемь способов избавиться от опухших после слез глаз

21.10.2021, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Плач помогает избавиться от стресса, дает возможность выплеснуть свои эмоции. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы изредка всплакнуть. Но есть у этого явления негативный эффект: опухшие глаза. Избавление от него – та еще задача. Вот эффективные способы, которые помогут снять отечность.

Холодная вода

Нужно умыться очень холодной водой, а еще лучше — сделать компресс. Окуните чистую тряпочку или ватный диск в ледяную воду, отожмите, чтобы удалить излишки жидкости. Положите компрессы на глаза и полежите 5-10 минут.

Огурцы

Питательной является маска из огурца, поскольку этот овощ содержит антиоксиданты. Но мало кто знает, что этот продукт вдобавок ко всему обладает противовоспалительным действием, снимает отеки. Поэтому с его помощью можно привести себя в порядок после плача. Отрежьте две дольки, положите на глаза, полежите пару минут — и вы увидите, как преобразилось ваше лицо.

Чай

Лучше всего снимает отек ромашковый чай. Закипятите воду, опустите туда пакетик с чаем. Затем достаньте пакетик и положите ненадолго в холодильник, чтобы он стал холодным. Положите компресс на глаза и подержите его хотя бы 10 минут.

Экстракт гамамелиса

Это растение широко используется в косметологии. Оно прекрасно подтягивает кожу, делая ее более упругой, укрепляет стенки сосудов и снимает отеки.

Вам понадобится экстракт данного растения. Его можно приобрести в аптеке. Смоченные в экстракте ватные диски положите на глаза и немного полежите.

Обратите внимание на то, что предварительно экстракт нужно охладить. Не допускайте попадания средства в глаза.

Ролик для глаз

Этот инструмент используется для улучшения кровообращения. Но мало кто знает, что с его же помощью можно уменьшить отечность.

Поводите роликом в зоне переносицы движениями вверх-вниз. Продолжительность процедуры — пять минут.

Вы также можете сделать мини-массаж под глазами с помощью этого же инструмента.

Крем для лица или для глаз

Данное средство будет эффективным только в том случае, если в его составе есть витамин С или ретинол. Все эти вещества подтягивают кожу, питают ее, снимают отеки.

Массаж

Выполнять его несложно, для этого вам не понадобится помощь другого человека. Смочите кончики пальцев в холодной воде, закройте глаза. Легкими движениями кончиками пальцев «постукивайте» в области вокруг глаз – снизу и сверху.

Измените рацион

Знаете ли вы, что недостаток жидкости в организме может, как ни странно, привести к отечности вокруг глаз? Старайтесь выпивать не менее двух литров воды в день. Употребляйте в пищу больше фруктов и овощей, поскольку в них много воды. Предотвратить опухание после слез этот способ не поможет, но благодаря ему можно глобально решить проблему появления отечности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Мнение: Неравномерное распределение

10.09 / Дмитрий Исхаков трогательно вспомнил о свадьбе с Полиной Гагариной

26.08 / Мнение: США пригорозили санкциями из-за «инцидента» с Навальным

30.06 / Дежавю: брат Александра Кокорина задержан после драки в Москве

22.09 / Мнение: Аргумент

19.10 / У человека все чаще образуется дополнительная артерия в предплечье

01.02 / Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян

27.01 / Что видят люди, пережившие клиническую смерть

30.06 / Скользкая дорожка Плющенко

13.07 / Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика