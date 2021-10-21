Быть матерью – это уже отличная работа: мотивационные советы женщинам, решившим оставить карьеру ради детей

В современном мире пропагандируется образ суперженщины, которая и карьеру строит, и детей воспитывает, и хорошей женой является. Поэтому женщины, которые становятся матерями и принимают решение оставить работу, порой испытывают угрызения совести и лишаются уверенности в себе. Все это плоды феминизма, который заявил о себе еще в 18 веке. Но особенно рьяно феминистки начали бороться за права женщин с конца 19 века.

Раньше на Руси добытчиком был мужчина, а женщина была хранительницей очага. Сейчас такую модель семьи можно встретить редко, ведь многие дамы утверждают, что им обязательно нужно раскрывать свой потенциал, достигая карьерных вершин. На их фоне женщины, желающие стать для своих мужей надежным тылом и заниматься воспитанием детей, чувствуют себя неуютно. Вот несколько советов, которые помогут взбодриться.

Быть матерью – это уже отличная работа

Вы просматриваете в Instagram страницы гламурных барышень, которые все успевают? Вы верите в то, что все медийные дамы являются хорошими хозяйками и заботливыми мамами, но при этом они с утра до вечера занимаются своей карьерой или собой? Тогда вы должны верить в существование волшебной палочки, ковра-самолета и скатерти-самобранки.

Абсолютно у всех людей, живущих на этой планете, в сутках всего 24 часа. Из них 6-8 часов отводится на сон, примерно полтора часа занимает поглощение пищи, час (а иногда и больше) “съедает” дорога на работу и обратно. Теперь отнимите время, затрачиваемое на трудовые подвиги. У некоторых особо популярных личностей на это уходит 10-12 часов. Сколько же остается на семью и детей? Что можно успеть за оставшееся время?

Скорее всего, вы сами понимаете, что невозможно абсолютно все успеть и везде достигать отличных результатов. Нужно определиться с приоритетами. Медийные дамы, посвящающие свою жизнь карьере и себе, своих детей видят только утром и вечером. В лучшем случае они могут перед сном почитать им сказку. Но вся жизнь ребенка проходит без их участия.

А ваш ребенок каждую минуту может подойти к вам, что-то спросить, что-то рассказать. Вы сами готовите ему кашу, укладываете спать, выводите на прогулку. Это уже огромная работа. Работа, приносящая удовлетворение. Ваши дети – это и есть смысл жизни. Отличные взаимоотношения с ними и их достижения – это повод для гордости.

Самостоятельное воспитание и обучение детей — еще один повод для гордости

Сейчас многие мамы обязанности по воспитанию своих детей перекладывают на чужие плечи. Сейчас это модно. Еще реже можно встретить маму, которая сама помогает своему ребенку грызть гранит науки. Многие предпочитают нанять репетитора. В этом нет ничего плохого, ведь не могут же все мамы превосходно разбираться во всех школьных предметах.

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Но попробовать можно.

Если вы сами будете заниматься образованием ребенка, будете «натаскивать» его по разным предметам, то сможете не только сэкономить семейный бюджет, но и почувствуете гордость за успехи своих отпрысков. Правда, для этого вы сами должны повторить школьную программу.

Не сравнивайте себя с другими

Когда вы смотрите на то, как живут другие женщины, вы видите только одну сторону, но понятия не имеете, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому сравнения бессмысленны. В одной семье может быть так, а в другой совершенно иначе. Допустим, у кого-то из ваших знакомых ребенок занимается балетом и показывает неплохие результаты, а у вашего чада таких успехов нет. Не нужно думать, что вы хуже, чем мама того ребенка. Возможно, ваш отпрыск не хочет заниматься балетом, но зато с удовольствием помогает вам на кухне готовить пирожки. Кто знает, возможно, из него вырастет первоклассный кондитер.

Осознайте, что у каждого человека свое предназначение

Одни женщины находят себя в карьере или искусстве, а другие смысл своей жизни видят в материнстве. Мы все разные. Каждая из нас должна исходить из своих индивидуальных особенностей.

Раньше женщина могла быть только хранительницей домашнего очага. Теперь у представительниц прекрасного пола есть выбор: дети/семья или карьера. Почему-то в современном обществе навязывается второй вариант. Но вы должны исходить из собственных желаний и не чувствовать себя несовременной или нереализованной из-за того, что поставили на первое место воспитание детей. Значит, ваше предназначение — это материнство.

Вместо заключения

Если вы сделали выбор в пользу материнства, это не означает, что у вас не должно быть своих увлечений, своей жизни. Не забывайте заботиться о себе, уделять себе время. Когда будет счастлива мама, будут счастливы и ее дети. Просто старайтесь не ставить свои увлечения на первое место, а детей и семью отодвигать на какое-то следующее.