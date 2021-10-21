Жизнь малиной не покажется: с тещами каких знаков зодиака мужчинам будет непросто

Не всегда зятьям удается найти общий язык с матерями жен. По мнению астрологов, особенности характера тещ могут зависеть от их принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Вот с какими матерями жен мужчинам придется непросто.

Овен

Теща-Овен очень любит свою дочь и никому не позволит ее обидеть. Если зять «проштрафится», то ему несдобровать. Теща сделает все возможное, чтобы переубедить дочь, что такой мужчина ей точно не пара. Влияние матери-Овна настолько сильно и она так упрямо стоит на своем, что дочь обычно поступает так, как хочется родительнице.

Чтобы поладить с тещей-Овном, зятю нужно своими поступками подтвердить, как он любит свою жену и насколько надежным мужем является. Только тогда теща сменит гнев на милость, но все равно будет пристально наблюдать за зятем.

Рак

Тещи-Раки очень мнительные, суеверные и верят во всякие гадания, предсказания и т. д. Когда дочь приведет в дом потенциального жениха и уж тем более – мужа, то первое, что сделает теща-Рак, — отправится к гадалке, чтобы узнать, насколько перспективным является избранник кровинушки. Если предсказание будет негативным, то теща-Рак сделает все, чтобы рассорить дочь с женихом или мужем.

Единственный выход для зятя – это как-то убедить тещу-Рака, что гадалка ошиблась на его счет.

Скорпион

Теща-Скорпион всей душой любит свою дочь и как сына воспринимает зятя. Казалось бы, что в этом плохого? Минус заключается в навязчивости тещи и отсутствии с ее стороны тактичности. Она будет нарушать личные границы пары, но из лучших побуждений: просто чтобы посоветовать молодым, как им лучше жить. Со временем зятя это начнет сильно раздражать. Ведь меньше всего любому мужчине хочется слушать нравоучения тещи.

Для тещи-Скорпиона нет запретных тем, поэтому зятю порой неловко с ней общаться.

Водолей

На первый взгляд теща-Водолей может показаться идеальной. Она не вмешивается в личную жизнь дочери, не навязывает ей свою точку зрения, разрешая выбирать того жениха, которого захочется. Когда молодые начнут жить вместе, теща тоже будет в стороне.

Но в какой-то момент тещу-Водолея осенит, что она может потерять дочку из-за зятя. Она начнет ревновать свою кровинушку, почувствовав, что та отдаляется. И тогда теща станет настраивать дочь против мужа, мечтая вернуть уже взрослого ребенка себе.

Со стороны это вроде как ребяческое поведение. Зятю не стоит воспринимать ситуацию на свой счет. Здесь важно, чтобы дочь не забывала проявлять свою любовь и заботу по отношению к маме — и тогда в семье будет покой и мир.