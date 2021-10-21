Янтарный маникюр – горячий микротренд осеннего сезона: советы по созданию модного нейл-арта

Модные цвета для осеннего маникюра – желтый, оранжевый, коричневый и, конечно же, янтарный. Цветовая палитра этого времени года просто завораживает. Янтарный оттенок просто идеально сочетается с золотым покрытием и различными рисунками. Такие ногти являются трендом сезона.

Янтарный маникюр осени 2021 года

Янтарь – окаменевшая древесная смола, представленная в огромном количестве оттенков. При падении света на этот камень они могут меняться. Преобладают оттенки оранжевого, реже встречаются бледные, темно-коричневые и даже черные. Стоит отметить и более редкий цвет – вишневый.

Дизайнеры увлеклись этой яркой породой и создали множество вариантов янтарного маникюра, который может украшаться золотыми узорами. Янтарный цвет сочетается с различными оттенками. Девушки могут подбирать цветовую гамму по собственному усмотрению, используя определенные рисунки.

Советы по созданию осеннего дизайна ногтей

Особенность такого маникюра в том, что рисунки на ногтях имитируют янтарь, при этом сочетаются ярко-оранжевый и коричневый цвета.

Имеются тысячи разных способов создания маникюра с помощью янтарного лака. Наиболее распространены следующие:

для создания оригинального дизайна следует объединить янтарный лак с золотым; можно украсить ногти в изысканных золотых тонах со сверкающими золотом специальными нитями, которые выглядят нежно и сдержанно; сейчас популярно использовать эффектные украшения для ногтей, которые будут сверкать, словно ювелирные изделия; для светлого янтаря лучше выбрать бледное или старинное золото, а также бронзовый цвет для более глубокого янтарного оттенка; с помощью янтарного лака можно воссоздать черепаховый узор, который чаще всего состоит из бежевого и темного коричневого цветов; можно создать оригинальные комбинации, используя оттенки одного и того же цвета; также пользуется популярностью французский маникюр, выполненный с помощью янтарного покрытия; можно создать эффект золотого янтаря с различными украшениями – в полоску, горошек, а также использовать другие рисунки.

Для женщин, которые предпочитают многообразие, янтарный нейл-арт – отличный вариант. Это искусство создания неповторимых рисунков, которые круто смотрятся как на коротких, так и длинных ноготках.

Сочетание цветовых оттенков

Но не только золото и бронзу можно наносить на ногти под цвет янтаря, а также комбинировать с темным коричневым или черным лаком. Создавая дизайн, можно сочетать множество оттенков:

Оливковый в паре с янтарным напоминает об осени. Более насыщенные, бордовый с каштановым, особенно популярны в прохладный период. Один из самых модных – фиолетовый в сочетании с другими оттенками и золотыми украшениями. Отлично сочетается с янтарными ногтями мятный. Это контрастные оттенки, дополняющие друг друга. Бирюзовый цвет не очень напоминает об осени, но делает маникюр ярче при совместном использовании с янтарным.

Янтарный маникюр – горячий микротренд сезона для тех женщин, которые любят теплые осенние цвета. Такое оформление ногтей дизайнеры рекомендуют стильным и смелым девушкам с богатой фантазией, не боящимся экспериментировать.