 

Здесь могут сделать плохую стрижку: 3 признака, на которые стоит обратить внимание при посещении парикмахера (особенно если идете к нему впервые)

21.10.2021, 9:23, Разное
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Выбор хорошего парикмахера — задача не из простых. Несмотря на большое количество специалистов в данной сфере, отнюдь не все из них являются профессионалами. Стилист с многолетним опытом Брайан О’Коннор рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание при посещении нового парикмахера, чтобы понять, стоит ли становиться его постоянным клиентом или нет.

Задает ли мастер вам вопросы в первые минуты

Тревожный звоночек, если в течение первых пяти-десяти минут парикмахер хранит молчание и не вступает с вами в диалог. «Бегите отсюда сразу. Здесь могут сделать плохую стрижку», – говорит Брайан и поясняет, почему.

Если мастер в парикмахерской не интересуется тем, какую прическу вы хотите себе, это зачастую означает, что он умеет делать только одну-две стрижки хорошо. И один из вариантов, где он «набил руку», он сделает вам. Поэтому мастер не интересуется вашими пожеланиями. Он просто молча направляет вас к мойке, чтобы приступить к своей работе. Логично предположить, что результат его трудов вряд ли вас впечатлит.

Хороший мастер поступит следующим образом. Он поинтересуется, какой образ вы бы хотели создать, а потом подскажет те варианты стрижек, которые подходят вам по типу лица и по структуре волос. В процессе обсуждения вы остановитесь на наиболее приемлемом варианте.

Плюс ко всему опытный мастер обязательно узнает историю ваших волос, чтобы понимать, насколько они повреждены, какие средства можно использовать, а какие нельзя, чтобы сохранить здоровье ваших локонов.

Ведет ли он терапевтические беседы

По мнению Брайана, психологический фактор играет большую роль при выборе парикмахера. Вы должны чувствовать, что это «ваш человек», вам должно быть с ним комфортно.

Выбор стрижки, по мнению эксперта, должен основываться на личной истории жизни клиента. Новый образ должен помочь ему раскрыться. Поэтому хороший парикмахер ведет не просто поверхностную беседу, а пытается узнать клиента получше, чтобы подобрать ту стрижку, которая будет максимально соответствовать его индивидуальности. Посещение салона красоты должно быть для вас чем-то наподобие терапевтического сеанса. Тогда это принесет пользу.

Дает ли мастер инструкции

Хороший специалист обязательно расскажет вам, как ухаживать за волосами, какими средствами пользоваться, как правильно делать укладку, что можно, а что нельзя делать. Такому специалисту можно доверять.

Плохой мастер будет хранить молчание. Он не сможет дать подробных инструкций по уходу за волосами.



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