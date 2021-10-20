Почему многие женщины стали умываться энзимной пудрой, а не гелем: о моментах, в которых это средство выигрывает на фоне давно проверенных аналогов

Энзимная пудра является очень хорошим средством для отшелушивания кожных покровов и справляется даже лучше, чем скрабы и пилинги. Есть несколько весомых преимуществ средств с энзимами. Вот несколько фактов относительно того, что такое энзимная пудра, как она действует и для чего применяется.

Что собой представляет пудра с энзимами?

Это мелкий порошок без запаха, основным компонентом которого являются белковые вещества, ускоряющие различные реакции в организме. Энзимы обладают мягким отшелушивающим, антибактериальным и противовоспалительным действием. После использования пудры кожа лица практически мгновенно приобретает отдохнувший и свежий вид.

Одним из основных преимуществ такого средства является то, что оно не содержит в своем составе нефтепродуктов, отдушек, химических соединений. Именно поэтому оно отлично подойдет людям с чувствительной кожей, склонной к аллергии.

При контакте с водой энзимная пудра практически мгновенно превращается в густую пенку или особое кремообразное вещество, которое мягко обволакивает кожу и удаляет имеющиеся загрязнения.

Можно нанести это косметическое средство на спонж или губку и применять в качестве скраба, отшелушивая ороговевшие частички кожи. Также можно использовать энзимную пудру для очищения кожи головы от загрязнений и придания большего объема волосам.

С какими проблемами справляется энзимная пудра？

Это косметическое средство выполняет сразу несколько различных функций, в частности таких:

стимулирует обновления клеток; вытягивает загрязнения из пор; нормализует работу сальных желез; отшелушивает ороговевшие частички кожи; минимизирует воспаление; подсушивает кожные высыпания; выравнивает тон кожных покровов; удаляет излишки подкожного жира; уменьшает пигментные пятна; улучшает цвет лица.

После применения этого косметического средства нет чувства стянутости, покраснения, шелушения, воспаления. Кожные покровы ухоженные, гладкие и чистые.

Чем отличается энзимная пудра от скрабов и пилингов?

Скраб отшелушивает кожные покровы благодаря содержащимся в его составе абразивным частичкам. Их действие может быть как мягким, так и достаточно грубым. Однако в любом случае скрабы наносят микроповреждения, нарушают целостность и защитные свойства кожных покровов.

Энзимная пудра является хорошей и нетравматичной альтернативой скрабам. Она работает по принципу того, что энзимы растворяют загрязнения и ороговевшие клетки кожи, а затем все это отшелушивают во время умывания.

Кислотные пилинги также растворяют имеющиеся загрязнения кожи, но их воздействие более интенсивное и в некоторых случаях даже несколько агрессивное. Это средство подходит далеко не всем, и его можно использовать не чаще, чем один раз в 7-14 дней. Однако такой периодичности может быть недостаточно, если кожа склонна к жирности и утолщению рогового слоя. В промежутках между использованием кислотного пилинга стоит применять энзимную пудру.

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Пилинги-гели отшелушивают намного слабее, чем энзимные пудры. Они удаляют только те омертвевшие клетки, которые плохо сцеплены с поверхности кожи. Если ороговевшие частички плотно скреплены, то никакого результата не будет.

Основные преимущества и недостатки энзимной пудры

Основным плюсом применения этого средства является то, что оно не очищает и не стягивает кожные покровы. Обусловлено это тем, что в составе порошка отсутствуют сульфаты. Кроме того, энзимы восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожных покровов, что способствует их оздоровлению.

Большим плюсом является то, что энзимную пудру можно применять для всех типов эпидермиса. Жирную кожу она матирует, а чувствительную и сухую успокаивает.

К минусам можно отнести высокую стоимость, а также то, что перед применением средство нужно взбивать самостоятельно.

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Как правильно применять энзимную пудру?

Нужно нанести на сухую ладонь небольшое количество этого средства, примерно 0,5 ч. л. Смочить водой и вспенить руками до полного растворения частичек пудры.

Для получения густой и устойчивой пены нужно поместить сверху тканевую салфетку или же специальную сеточку.

Взбить содержимое слегка похлопывающими движениями. Воду желательно использовать теплую, так как энзимы любят тепло.

То, как часто нужно использовать энзимную пудру, во многом зависит от типа кожи. Если она сухая, то достаточно 1-2 раз в неделю, а если жирная, с высыпаниями или возрастными изменениями, то нужно применять средство 3-4 раза в неделю.