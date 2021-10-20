 

Лавров нанесет внеплановый визит в США по поводу обыска у Дерипаски

20.10.2021, 13:11, Разное
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в течение ближайших нескольких дней отправится с внеплановым визитом в США, сообщается в официальном коммюнике МИД. 

В сообщении указывается, что визит будет носить “чрезвычайный характер”, а его целью будет решение “недоразумений, имеющих место в связи с оперативно-розыскными действиями в доме российского гражданина Олега Дерипаски”. Разрешение конфликта с обысками ФБР у Дерипаски, прошедшими накануне, является сейчас безусловным приоритетом российской дипломатии и будет главной темой переговоров Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена, говорится в заявлении МИД. 

Ранее Сергей Лавров осудил действия американских силовых ведомств, которые он назвал “беспрецедентной атакой американской военщины на честного российского бизнесмена”. 

“Поверьте, я Олега Владимировича знаю, как говорится, не понаслышке, поэтому готов ручаться за его деловую репутацию и моральный облик. Кроме того, это неслыханное нарушение прав российских бизнесменов, работающих в США. Вы хоть раз слышали, чтобы в России вели уголовное преследование американских инвесторов? То-то же” , – подчеркнул министр иностранных дел.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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