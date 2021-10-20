От сливок до нежного желтого. Какие цвета актуальны для осенней моды

В наши дни модные тенденции формируются не только на показах высокой моды. Хедлайнерами трендов стали инстаблогеры, которые не устают удивлять нас новыми неожиданными решениями. Уличные образы, пожалуй, никогда еще не были так интересны и необычны. Мы уже много знаем об актуальной одежде и аксессуарах этой осени. Пришла пора поговорить о наиболее популярных цветовых решениях.

Розовая жевательная резинка

Детский оттенок “баббл гам” на протяжении пяти сезонов кряду с удовольствием примеряют на себя взрослые. А все потому, что розовый цвет интересен в сочетании с другими яркими оттенками. Он освежает лицо и особенно хорошо подходит возрастным дамам.

Чтобы выглядеть сногсшибательно, сочетайте вещи оттенка “баббл гам” с красным цветом. Также розовый хорошо сочетается с горчичным и мятным, но более всего – с принтованной одеждой. Например, если вы не знаете, что надеть под пиджак или блузку с пастельным акварельным принтом, лучшим выбором станут розовые брюки.

Черный

Конечно, у каждой модницы в гардеробе найдутся брюки, платья и куртки черного цвета. Все эти вещи давно и прочно перекочевали в базовый гардероб и надеваются при каждом удобном случае. Однако в последнее время мы привыкли разбавлять черный низ более ярким или нейтральным верхом.

Этой осенью акценты будут смещены в сторону “тотал блэк”. Монохромные черные образы вновь заявят о себе. Не стоит бояться этой тенденции. Ведь “тотал блэк” является признаком стиля, а не признаком мрачности.

Оттенок “зеленый Кермит”

Наряду с розовым, зеленый является еще одним модным фаворитом 2021 года. В весенне-летнем сезоне мы любили носить одежду мятных тонов. По логике вещей осенью наши предпочтения должны сместиться в строну более насыщенных оливкового и хаки.

Однако дизайнеры приготовили нам небольшой сюрприз в виде лягушачьего оттенка “зеленый Кермит”. Именно такой был у известного кукольного персонажа из телепередачи “Маппет-шоу”.

В этом сезоне вы можете носить зеленые трикотажные комплекты, спортивные костюмы, юбки, джемперы и верхнюю одежду. Нет никаких ограничений для составления тотал-лука. Но если вы захотите сочетать зеленый с другими цветами, лучшим выбором станет коричневый.

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Сливочный

Из ряда благородных светлых оттенков за счет своей “породистости” выбивается сливочный. Если вы не любите чрезмерную мрачность и гротескность черного монохрома, для вас есть прекрасная альтернатива. В наши дни самые влиятельные персоны индустрии моды любят составлять образы из сливочных и кремовых оттенков. Почему бы не последовать их примеру?

Сиреневый

Этот хроматический тренд осени оказался весьма неожиданным. Даже весной сиреневые оттенки не были так популярны. К лету они набрали обороты, а осенью полностью завладели сердцами модниц.

Вероятно, не все женщины готовы каждую осень менять гардероб, встраивая туда традиционные красно-коричневые тона. Кому-то по прежнему хочется добавить в образ свежести и непосредственности. Сиреневый (особенно в сочетании с пудровым) обеспечивает эту возможность.

Бледно-желтые оттенки

Тем не менее, осень не может обойтись без традиционных оттенков увядшей листвы. Желтый цвет был популярен на протяжении всего лета. Осенью одежда этой палитры немного утратила свою яркость и стала чуть более приглушенной. Кстати, бледно-желтые оттенки хорошо гармонируют как со сливочными, так и с сиреневыми. Поэтому у вас есть возможность составить аутфит из нескольких трендовых цветов осени.