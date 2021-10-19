Минтранс и ГИБДД согласовали требования к будущим водителям отечественных беспилотных грузовиков

Министерство транспорта и ГИБДД завершили процесс согласования требований к водителям отечественных беспилотных грузовиков, которые массово появятся на дорогах страны уже в 2024 году. В документе эту должность назвали “оператор беспилотного грузового транспорта”.

Учитывая несовершенство технологий и экспериментальность подобного вида грузовиков, стороны договорились о том, что оператор должен будет находиться в кабине транспортного средства и осуществлять управление им при помощи традиционных органов управления. Беспилотность будет заключаться по сути только в отсутствии необходимости постоянно держать педаль газа – на машины установят системы круиз-контроля.

Оператору беспилотного транспорта потребуется иметь водительские права категории C, а его работа будет регламентироваться с помощью тахографа. Длительность смены будет соответствовать таковой у шофера грузовика.

Инновационный вид транспорта уже готовится к производству сразу на нескольких автозаводах страны. Учитывая сложность и дороговизну самостоятельной разработки и производства системы круиз-контроля, ведутся переговоры о приобретении лицензии на такую конструкцию у западных производителей.

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