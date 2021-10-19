 

Минтранс и ГИБДД согласовали требования к будущим водителям отечественных беспилотных грузовиков

19.10.2021, 19:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство транспорта и ГИБДД завершили процесс согласования требований к водителям отечественных беспилотных грузовиков, которые массово появятся на дорогах страны уже в 2024 году. В документе эту должность назвали “оператор беспилотного грузового транспорта”.

Учитывая несовершенство технологий и экспериментальность подобного вида грузовиков, стороны договорились о том, что оператор должен будет находиться в кабине транспортного средства и осуществлять управление им при помощи традиционных органов управления. Беспилотность будет заключаться по сути только в отсутствии необходимости постоянно держать педаль газа – на машины установят системы круиз-контроля.

Оператору беспилотного транспорта потребуется иметь водительские права категории C, а его работа будет регламентироваться с помощью тахографа. Длительность смены будет соответствовать таковой у шофера грузовика.

Инновационный вид транспорта уже готовится к производству сразу на нескольких автозаводах страны. Учитывая сложность и дороговизну самостоятельной разработки и производства системы круиз-контроля, ведутся переговоры о приобретении лицензии на такую конструкцию у западных производителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Июльский жук

17.07 / СМИ Греции: Преемник Меркель положит конец Евросоюзу

23.03 / Мнение: О репарациях с нюансом

01.05 / В Татарстане выпивоха набросился на скорую помощь

05.08 / Мнение: Чубайс о смене мировых элит, солнечная энергия на Колыме и банки против угля

10.02 / Лановой ухаживал и звал замуж: Подробности личной жизни советской актрисы Зинаиды Кириенко

23.11 / Княгиня Шарлен поделилась новыми портретами князя Альбера II и детей

28.06 / Мнение: О правовом режиме временного запрета на проход боевых кораблей

19.07 / Дочь Маликова показала трехлетнего брата, рожденного от суррогатной матери

25.05 / Термины данных Google теперь находятся под прицелом конкурентов в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика