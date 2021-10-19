Как добиться максимальных высот в 2022 году и уберечься от проблем: гороскоп на год Водяного Тигра для женщин

Всего два с половиной месяца осталось до наступления Нового года. А это означает, что уже сейчас можно начинать строить планы на 2022-й. Эксперты по астрологии дали советы представительницам разных знаков зодиака, как добиться максимальных высот в Год Водяного Тигра.

Овен

Вселенная будет постоянно посылать вам подсказки. Ваша задача заключается в том, чтобы правильно их прочитать. Год будет особенно удачен для продвижения бизнеса и карьерного роста. Возможно, появятся новые источники доходов, что повлечет за собой улучшение материального положения.

Во второй половине года будут удачными любые операции с недвижимостью. Велика вероятность смены места жительства.

Телец

Вы сможете достичь успеха в любой сфере. Самое главное – это остановиться на чем-то одном. Устали от одиночества? Тогда активно занимайтесь личной жизнью. Хотите развивать карьеру? Тогда сосредоточьте свои усилия на деловой сфере.

Иногда вам будет не хватать энергии. Старайтесь вовремя останавливаться и заблаговременно планируйте свои дела.

Близнецы

В предстоящем году вам удастся наладить отношения с кем-то из близких: родителями, партнером и т.д. Во второй половине года старайтесь прислушиваться к советам только проверенных людей. Они смогут дать вам важные рекомендации и помочь объективно оценить текущую обстановку.

Весну и лето не проводите в одиночестве. Это хорошее время для работы в команде. Тандем с кем-либо принесет больше пользы, нежели работа в одиночку.

Рак

Год начнется так себе, но у концу февраля все наладится. Весной вам выпадет шанс наладить личную жизнь, а летом – поправить свое материальное положение. В предстоящем году возможны разногласия с людьми из вашего окружения. Не поддавайтесь на провокации, держите себя в руках.

Лев

Год будет весьма неоднозначным: будут и благоприятные периоды, и не очень. В целом вам удастся реализовать задуманные планы. Доверяйте своей интуиции: она вас не подведет.

Дева

Астрологи рекомендуют вам взять на вооружение два правила. Первое – не давить на своих близких, не требовать от них невозможного. Это может привести к серьезным конфликтам. Второе – это проще относиться к деньгам. Ваша чрезмерная экономия может раздражать.

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Весы

Год будет чередой испытаний, которые закалят вас и сделают сильнее. Наиболее кризисные периоды – весна и зима. В отпуск нужно отправляться во второй половине лета или осенью.

Скорпион

Вы столкнетесь с задачами, которые нерешаемы. Ваша цель – это сохранить оптимизм и смириться с тем, что вы не в силах взять все под свой контроль. Этот год сделает вас мудрее.

Стрелец

Научитесь вычислять людей с плохой энергетикой: токсичных людей не должно быть в вашем окружении. Вам следует проявлять больше самостоятельности: сейчас вы слишком зависите от людей из вашего окружения.

Старайтесь ничего не терять в 2022 году: это касается и материальных вещей, и отношений. Все дело в том, что потерянное в этом году уже никогда к вам не вернется.

Козерог

Девиз этого года: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Чтобы чего-то достичь, вам придется изрядно поработать. Халява не пройдет, поэтому не ленитесь. Чтобы весь год был удачным, в январе поменяйте имидж.

Водолей

У вас есть все шансы наладить свою личную жизнь. Согласно гороскопу, в 2022 году велика вероятность найти состоятельного обеспеченного мужчину одиноким женщинам-Водолеям. Если вы уже находитесь в отношениях, тогда отношения с партнером выйдут на качественно новый уровень.

Год будет удачным и в финансовом плане. Относительно тяжелым будет только начало года, но вы сможете справиться со всеми сложностями.

Рыбы

В целом предстоящий год будет весьма удачным. Больше всего вам повезет в финансовой и в любовной сферах. Астрологи рекомендуют вам заняться тем, что вы так долго откладывали в долгий ящик. Например, найти себе новое увлечение.