Длинные накладные ресницы и перламутровый хайлайтер на скулах: пять ошибок макияжа женщин за 50 лет

С возрастом для создания гармоничного образа рекомендуется менять не только прическу, но также и макияж. А все потому, что мейкап, который идет молодым девушкам, не подходит зрелым женщинам. Вот какие наиболее распространенные ошибки совершают женщины в возрасте 50+.

1. Накладные ресницы

Молодые девушки хотят сделать кукольное личико за счет длинных ресниц. Мило, трогательно и невинно воспринимается подобный образ, помогающий в создании романтичного лука.

Однако с возрастом длинные накладные ресницы выглядят пошло и вульгарно. Они портят весь внешний облик в целом, удешевляют его.

Во избежание подобных негативных последствий следует очень аккуратно наращивать ресницы. Они не должны быть слишком длинные: акцент нужно делать на густоте. Наращивать нужно по одной ресничке, чтобы накладные изделия выглядели максимально натурально, как свои. А вот приклеивать целый ряд длинных ресниц точно не стоит.

2. Перебор с тональным кремом

Вы наверняка видели, как некрасиво выглядит лицо, которое как будто лоснится от переизбытка тонального крема. Такой макияж реально старит. Поэтому следует выбирать более матовую основу. Жирный блеск рекомендуется сразу убирать.

Если у вас сухая кожа, не забывайте пользоваться увлажняющим кремом с добавлением тонального. Это прекрасная основа, но наносить ее следует тонким слоем. Места, где кожа наиболее жирная, припудривайте.

3. Перламутровый хайлайтер на скулах

Вообще перламутровую косметику лучше оставить молодым девушкам. С возрастом нужны только матовые текстуры. Блестки удешевляют любой образ, делают его вульгарным.

Перламутровый хайлайтер превратит вас не в красавицу, а в артистку юмористического жанра. Вряд ли вам захочется примерять на себя подобный образ на смех окружающим. Поэтому ни в коем случае не наносите перламутровый хайлайтер на лицо, и особенно на скулы.

4. Тени для век без растушевки

Тени для век необходимо растушевывать. К сожалению, некоторые женщины об этом забывают, из-за чего макияж получается как будто грязным. Это большая ошибка. Необходимо равномерно распределять косметику, не допуская того, чтобы образовывались затемнения.

5. Сильно накрашенные брови

С возрастом меняется кожа: она становится не такой упругой и эластичной. Поэтому и косметика наносится совсем по-другому. Достаточно надавить на карандаш немного больше, чем обычно, чтобы получилась жирная неопрятная линия. Порой так происходит при прорисовке бровей.

Женщинам за пятьдесят необходимо следить за силой нажима на карандаш. Линии должны быть легкими и тонкими, не слишком жирными. Тогда макияж будет смотреться более органично.

Что делать

Визажист Сэнди Линтер не согласна с тем, что женщинам с возрастом нужно отказываться от косметики. «При отсутствии макияжа мы выглядим старше», – говорит эксперт. Достаточно просто умеренно пользоваться косметикой.

В понимании Сэнди идеальный макияж выглядит следующим образом. Нанесите подводку по линии роста верхних ресниц, растушуйте немного теней, покройте ресницы тушью. Нанесите румяна такого же оттенка, что и ваша кожа. Помада должна соответствовать оттенку румян.