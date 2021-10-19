Как не стать донором здоровых жизненных сил против своей воли: 4 признака человека с отрицательной энергетикой

По мнению людей, которые считают себя экспертами в области биоэнергетики, аура человека постоянно меняется, так как все время обменивается энергией как с тонкими материями, так и с людьми, и с предметами. В связи с этим возможен сбой положительных вибраций под воздействием указанных факторов, если они носят негативный характер. Эзотерики рассказывают о подробностях подобных процессов и о признаках людей с отрицательной энергетикой, чтобы эти знания помогли не стать донором здоровых жизненных сил против своей воли.

Почему человек теряет энергию

Биополе ослабевает из-за сомнений и навязчивых переживаний. Наиболее энергозатратными из них являются:

Обида, тревожащие душу и ум воспоминания о допущенной некогда несправедливости. Жалость к себе и другим. Она связана с жертвенностью, постоянным желанием помогать. Чувство вины, стыда или унижения. Воспоминания о плохом поступке – вашем или совершенном в отношении вас, который нельзя исправить. Зависть. Портит энергетику как самому человеку, так и субъекту, на которого она направлена.

Кроме того, человек будет испытывать страдания, если его образ жизни не соответствует его внутренним потребностям, если он занимается тем, к чему у него не лежит душа.

Классификация оттока энергии

Существует классификация в соответствии с воздействием на на тот или иной уровень тела человека:

Сгорбленные позы, мышечные зажимы, агрессивные танцы, другие резкие движения уменьшают энергию физической оболочки. Общее снижение жизненного тонуса, неправильное дыхание, недостаток общения с природой, забирают силу у эфирного двойника. Отрицательные эмоции, пессимизм и депрессии чреваты потерей энергии астральным телом. Хаотичный поток мыслей, частое погружение в мечтания и бесполезная болтовня провоцируют утечку жизненных сил из ментального тела.

А также на отток положительной энергии влияет и сброс негативной энергии другим человеком, который может быть и случайным, и целенаправленным.

Передача отрицательных сигналов в биополе

О ней говорит ряд действий:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода Навязчивые разговоры, когда на вас сыпятся жалобы одна за другой и требуется сострадание. Отстраненная критика. Сначала человек дистанцируется от вас, а затем начинает высказывать придирки, сознательно раздражая вас, напирая на ваши больные места, чтобы вызвать максимально бурную реакцию. Личная встреча, при которой человек, передающий негатив, принимает угрожающую позу, хлопает дверьми. Телесный контакт. Человек прикасается к плечам, к рукам, к лицу, толкает или наступает на ногу, бросает предметы в строну потенциального донора энергии.

В таких случаях следует проявлять спокойствие, прерывать беседу, вообразить вокруг тела зеркальную защиту.

Действие тяжелой ауры

Как действует тяжелая аура на собеседника? Это происходит следующим образом.

При длительном контакте с носителем негативного биополя его визави охватывает депрессия, чувство одиночества, суицидальные мысли, агрессия, преследуют ночные кошмары.

К собеседнику притягиваются мелкие и крупные неприятности, он чувствует необъяснимую тревогу, страх, приближение опасности.

Тяжелая аура отрицательно влияет и на физическое состояние. Это и головная боль, и боль в сердце, и приступы удушья, и повышение артериального давления. А иногда – сонливость и упадок сил.

4 признака отталкивающей энергетики

Среди них находятся такие как:

Человек с негативной аурой во время беседы старается отойти в сторону или пятится назад. Он постоянно вступает в споры, навязывая свою правоту. Окружающие избегают его, так чувствуют рядом с ним дискомфорт. Он проявляет грубость ко всем, что еще раз свидетельствует о наличии плохой энергетики.

Зная об особенностях воздействия негатива на биополе, можно абстрагироваться от токсичных людей и не стать донором здоровых жизненных сил против своей воли.