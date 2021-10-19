Шапочка, фуражка и берет по-французски: семь фасонов головных уборов для прохладной погоды

С наступлением холодных дней мы имеем возможность составлять стильные образы и носить красивые аксессуары. Например, головной убор уже давно не считается сугубо функциональным предметом. Шапки, шляпы, кепки и береты могут подчеркнуть вашу индивидуальность и указать на чувство стиля. Поговорим о фасонах головных уборов, которые будут популярны в прохладную погоду.

Шапка с помпоном

Актуальные шапки этого сезона оснащены огромным помпоном. Если в вашем гардеробе нет такой шапки, обязательно ее приобретите. Она хорошо подойдет круглолицым барышням и будет гармонично сочетаться как с элементами повседневного, так и с элементами спортивного стиля. Если вы хотите придать образу больше яркости, выбирайте красные, желтые и зеленые изделия. Для безупречного образа подойдут белые, бежевые и черные шапки.

Шляпа

Шляпа с большими полями является идеальным выбором для любительниц элегантного стиля. Помимо фетра, для пошива дамских шляп используют бархат и шерсть. Размер полей прямо пропорционально зависит от роста модницы. Чем выше дама, тем шире должны быть поля шляпы. Носить эти изделия можно с пальто, кожаными плащами и меховыми жилетами.

Классический фетровый берет

Выбирайте объемный берет нейтральных оттенков, если вы любите классику. Клетчатое пальто, длинный шарф и сумка-саквояж лучше всего сочетаются с беретом, а не с вязаной шапкой. Чтобы сделать образ более расслабленным, наденьте вместо брюк джинсы прямого кроя.

Берет по-французски

Как видим, береты этой осенью триумфально вернулись в моду. Французский вариант обычно выполнен в красных оттенках, он имеет более приплюснутую форму и изящную пипочку в центре изделия. Носить этот знаковый головной убор лучше всего с одеждой в бежевых оттенках. Также для усиления аутентичности стилисты советуют наносить на губы матовую помаду.

Фуражка (картуз)

Нынешняя мода приветствует брутальность в женских образах. Вот почему фуражки с козырьком, которые были популярны на стыке веков, снова громко заявили о себе. Этот головной убор можно вписать в повседневный стиль, особенно если вы носите кожаные изделия, пальто-бушлаты и ботинки на грубой подошве. Он подойдет тем дамам, которые хотят нивелировать излишний объем на щеках.

Спортивная шапочка

Вязаная шапочка вытянутой формы является лучшим выбором для любительниц спортивного стиля. Выбирайте изделия нейтрального оттенка и наслаждайтесь прогулками по осеннему городу.

Бейсболка

Этой осенью можно смело носить бейсболки из кожи, денима или других плотных тканей. Пока еще не слишком холодно, вы можете позволить себе продолжать носить и летние варианты кепок из плотного хлопка. Этот головной убор идеально сочетается с джинсами, спортивными костюмами, кроссовками и джинсовками оверсайз.