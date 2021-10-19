В Дёмино высадили молодые сосны и провели первенство по биатлону ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Дёмино высадили молодые сосны и провели первенство по биатлону

19.10.2021, 10:45, Новости
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Представители спортивных организаций Рыбинска в минувшие выходные посадили около 100 молодых сосен в ЦЛС «Дёмино». Сосновый бор серьёзно пострадал во время урагана 2010 года и нуждался в восстановлении.

Центр лыжного спорта «Дёмино» широко известен в нашей стране и за рубежом. Здесь регулярно проходят региональные, всероссийские и международные состязания по велоспорту, лыжероллерам, триатлону бегу и другим дисциплинам, ставки на которые принимает БК 1win. По ссылке можно найти обзор приложения букмекерской компании.

В ЦЛС «Дёмино» 17 октября состоялось первенство по биатлону среди учеников спортшколы №4. Соревнования проходили в формате кросс-спринт: участники должны были преодолеть три круга кросса по 800 м с двумя огневыми рубежами.

Среди 30 спортсменов, которые были поделены на разные категории в зависимости от возраста и пола, победителями стали Виолетта Михайлова, Софья Ломанова, Кирилл Бобин и Арсений Дьячков.

В 2007 году в Дёмино был построен лыжный стадион, который способен вместить около 7 000 зрителей и на сегодняшний день является одним из самых больших на континенте. Комплекс Стадион стал единственным стадионом в России, который отвечает требованиям Международной федерации лыжного спорта.




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