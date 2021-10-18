Российские рыбаки украли 500 км подводного интернет-кабеля между США и Европой

По запросу США Интерпол объявил в международный розыск экипаж траулера «Виктор Абрамов». Российских рыбаков обвиняют в краже 500 километров магистрального интернет-кабеля, проложенного по дну Атлантического океана.

«ЦРУ и ФБР предоставили данные объективного контроля, которые позволяют сделать однозначный вывод о причастности судна под российским флагом к краже кабеля. Пока остаётся открытым вопрос о мотивах, которые толкнули моряков на это преступление, однако мы надеемся, что Москва удовлетворит запрос о выдачи подозреваемых. Кроме того, предстоит ещё установить причинно-следственную связь между глобальным сбоем в работе Facebook, Instagram и других компаний 4 октября 2021 года и действиям россиян. Учитывая, что кабель был похищен накануне инцидента, мы не исключаем, что именно действия экипажа судна привели к аварии», – заявил официальный представитель Интерпола в России Пол Джефферсон.

Нашей редакции удалось связаться с капитаном «Виктора Абрамова» Всеволодом Маховым, который в настоящий момент находится в Москве.

«Да, мы действительно в первых числах октября возвращались в порт и недалеко от французского побережья увидели кабель, который плавал на поверхности воды. Мы подумали, что кто-то просто потерял свой груз, а ведь такие кабели делают из токсичных материалов, которые могут нанести непоправимый вред окружающей среде. Кабель мы подобрали и сдали на переработку в Великобритании. Сразу скажу, что каких-то больших денег мы не получили, медь нынче стоит не так дорого, тем более в таком виде», – заявил Махов.

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