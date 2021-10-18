 

«Газпром» объявил тарифы на бесплатную газификацию частных домов

18.10.2021, 18:51, Разное
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В понедельник, 18 октября «Газпром» сообщил, что готов начать выполнение поручения Президента по бесплатной газификации жилья россиян. Четырёхмесячная задержка была вызвана длительной процедурой согласования стоимости этой услуги.

Бесплатную газификацию частных домов Путин пообещал избирателям во время своей прямой линии в конце июня. Однако начать её сразу не удалось – в региональных управлениях «Газпрома» ничего не знали о том, что газ теперь будут проводить бесплатно. После тщательного изучения вопроса госмонополия утвердила порядок бесплатной газификации. Она будет лишь немногим дороже, чем платная, которая практиковалась до поручения Президента.

«Понятно, что газ – это достояние народа, и граждане должны получать доступ к нему бесплатно, но «Газпром» – это акционерное общество, и любая «бесплатная» услуга должна кем-то оплачиваться. Поэтому клиенты будут вносить добровольный взнос на бесплатную газификацию. В большинстве регионов это будет сумма от 520 до 680 тысяч рублей», – объяснил зампред правительства Александр Новак.

В «Газпроме» уточнили, что делать добровольный взнос граждан никто не принуждает. Они имеют полное право отказаться от президентского подарка. Отказавшись от бесплатной газификации, клиенты смогут не только быстрее получить газ, но и сэкономить от 100 до 150 тысяч.

В первый день действия тарифа на бесплатную газификацию не поступило ни одной заявки на подключение. Региональным газоснабжающим предприятиям поручено провести информационную работу с потенциальными получателями услуги. Первые дома должны быть подключены к газу уже через две недели.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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