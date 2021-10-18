Скандалы: «А мы там плохие или хорошие?»

Митяев и Дробыш с удивлением узнали о своем появлении в скандальном спектакле Богомолова

Бард Олег Митяев, композитор Виктор Дробыш и многие другие звезды, сами того не ведая, стали персонажами новой комедии Константина Богомолова «На всякого мудреца». По задумке автора, действие пьесы Александра Островского перенесено в наши дни и представляет собой сатиру на жизнь современной российской элиты. С одной стороны — забавно: кому не хочется посмеяться?

С другой — как говорилось в одном рекламном ролике, «а мужики-то и не знали». Что об этом думают прототипы богомоловских героев и пойдут ли они смотреть этот спектакль, чтобы взглянуть на себя со стороны?

По сценарию, автор Telegram-канала «Лейся, говно» Егор Глумов, в свои 26 все еще живущий с мамой, решает построить карьеру в высших кругах общества. А что для этого нужно? Правильно: завести знакомства. Вот он и заводит, поэтому спектакль в буквальном смысле этого слова пестрит известными фамилиями. Герои звонят Владимиру Путину и Михаилу Мишустину, вспоминают Никиту Михалкова и гендиректора Большого театра Владимира Урина и исполняют песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» на фоне бегущей строки «Троекуровское кладбище». В этом же спектакле каким-то совершенно чудесным образом появляется и некий продюсер Дробобыш.

Сам Богомолов отнюдь не считает, что это может кого-то задеть или обидеть. Это же театр, а в театре чего только не бывает! «Радоваться надо, что про тебя делают спектакль, — заявил он накануне премьеры. — Значит, ты вызываешь интерес общества и времени». Ну а мы решили проверить, велика ли эта радость, и позвонили тем, кому ее пытались нанести.

«Я в спектакле? Хм! А плохой персонаж или хороший?» — уточняет Виктор Дробыш и делает мхатовскую паузу.

«Ну как бы вам ответить…» — мнемся мы.

«Вот видите! Вспомнить — вспомнили, а на саму премьеру не позвали, — восклицает он. — Значит, мне наплевать!»

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«Но вообще, я считаю так: если обо мне говорится с юмором, то хорошо. Если грубо — жалко, — продолжает продюсер. — А насчет того, чтобы сходить, — надо подумать. Меня же туда никто не приглашал! Возможно, когда-нибудь и соберусь».

Не в курсе произошедшего и автор легендарной песни «Как здорово…» Олег Митяев. Трудно передать, что ты испытываешь, рассказывал артист, когда стоишь на вокзале и вдруг слышишь ее в исполнении каких-нибудь стройотрядовцев. Или заканчиваешь этой вещью концерт в женской колонии и вдруг запинаешься на полуслове. Счастливые встречи и зона — понятия несовместимые. Теперь в списке предлагаемых обстоятельств появилось еще и Троекурово.

«Нет, не смотрел, — с удивлением говорит Олег Григорьевич. — Ни этот спектакль, ни какой-то другой. Я никогда не ходил на Богомолова. Знаю только, что вокруг его имени все время какой-то шум».

«Хотел бы? — переспрашивает Митяев. — Нет! Мне это неинтересно».

Кстати, следующий показ спектакля состоится в 20-х числах октября. Цены доступные: от двух тысяч рублей. Юмор — тоже. Немножко про секс, немножко про протесты, чуток изысканных ругательств — и термоядерный коктейль готов к употреблению. Чего-то не хватает? Ах да, мужчины в платье! С этой ролью блистательно справится заслуженный артист Игорь Миркурбанов.

«Заранее прошу прощения у старой московской интеллигенции, — телеграфирует Богомолов, орфография сохранена. — Тео, всех «я/мы», украинских патриотов, фем-движения, ЛГБТ и московского света, а также Островского, Чехова и Достоевского. Всем иронии и мирного неба. СпасиБог!»

Яна Бобылкина