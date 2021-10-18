Врио губернатора Ярославской области посетил игру ХК «Локомотив»

18.10.2021, 10:25, Новости

Теги: Спорт, Хоккей

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев в воскресенье присутствовал на домашней игре «железнодорожников» против китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар».

Михаил Евраев, общаясь с журналистами во время перерыва, отметил боевой настрой «Локомотива» и рассказал о собственных спортивных предпочтениях. Кроме хоккея, он следит за футболом, уделяя внимание крупным чемпионатам и Российской Премьер-лиге. Трансляции РПЛ можно найти по ссылке: https://metaratings.ru/tournaments/rossiya-premer-liga-rpl/ .

Рассказал врио главы региона и о том, каким спортом занимается сам: «В своей жизни много занимался спортом: и дзюдо, и фехтованием, и боксом. Сейчас увлекаюсь горными лыжами, большим теннисом».

В матче против гостей из Китая «Локомотив» одержал победу. Первый период получился очень результативным для ярославцев. Они отправили в ворота соперников три шайбы, на которые «Куньлунь» ничем не ответил. Однако две следующие двадцатиминутки остались за китайским коллективом. Несмотря на это, победу ярославцы не упустили. Игра завершилась со счётом 4:3.

Во вторник, 19 октября, «Локомотив» на своём льду будет принимать ХК «Адмирал» из Владивостока.