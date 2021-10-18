Загадочная история про бабушку-робота, которую рассказал потерявшийся 3-летний мальчик

Эта история на протяжении нескольких лет "кочует" по различным англоязычным сайтам паранормальной тематики и невозможно назвать источник, откуда она появилась.

Чаще всего указывается, что это одна из тех историй, которые изучались Дэвидом Паулидесом – писателем-исследователем, который однажды озадачился случаями странных исчезновений людей в США и начал выпускать книги серии "Пропавший 414" (Missing 411), рассказывающие об этих случаях.

Дела, которые Паулидес освещает в своих книгах, посвящены людям, которые исчезают в лесах США при очень странных и необычных, если не сказать мистических обстоятельствах. Чаще всего их так никогда и не находят, а если находят, то эти люди либо практически ничего не помнят о том, что с ними случилось, либо рассказывают совершенно фантастические вещи.

Данная история относится к последней категории. 3-летний мальчик, чье имя не указано и которого именуют просто как "Джон Доу", пропал на несколько часов, а когда нашелся, то рассказал такое, во что было невозможно поверить.

Это произошло 1 октября 2010 года. Семья с 3-летним "Джоном Доу" приехала отдыхать в лес рядом с горой Шаста в штате Калифорния. Про эту гору, к слову, рассказывают множество легенд, в том числе, что внутри нее есть база инопланетян и на ее склонах часто видят загадочные огоньки.

Семья поставила палатки, а потом начала готовиться к рыбалке в озере неподалеку. В какой-то момент они отвлеклись, "буквально на секунду", а потом обнаружили, что ребенок пропал.

Было уже шесть часов вечера и уже темнело, когда это случилось, так что неудивительно, что скорые поиски в зарослях ничего не дали. Через пару часов они наконец решили позвонить в полицию и сообщить об исчезновении мальчика.

Спасатели начали прочесывать леса в районе горы Шаста и через пять часов после исчезновения мальчика нашли его лежащим в кустах совсем рядом с тропой, которую неоднократно осматривали до того. Ребенок был жив и без каких-либо ран на теле, однако он находился в полубессознательном состоянии, словно пережил сильнейший шок.

Родители ребенка посчитали это просто сильным испугом из-за того, что мальчик потерялся и несколько часов бродил один по лесу. Они поблагодарили спасателей и после короткого осмотра ребенка в ближайшей больнице поехали домой.

Прошло несколько недель после этого случая и все это время мальчик молчал о том, что с ним случилось. В один из дней родители оставили "Джона" в доме его бабушки Кэтти, которую мальчик звал "Каппи", и бабушка присела поиграть с ним. Во время игры мальчик посмотрел на бабушку и сказал, что ДРУГАЯ бабушка Каппи ему не понравилась.

Бабушка недоуменно попросила его объяснить, что это значит. И тогда мальчик рассказал, что когда он был в лесу, то на тропе появилась женщина, которую он принял за свою бабушку, которая взяла его за руку и увела в глубокую пещеру под горой.

Она завела ребенка в темную холодную комнату, где было очень много пауков и где находились "роботы-человеки". Эти роботы стояли неподвижно, а на полу комнаты было разбросано много разных вещей вроде кошельков, пистолетов и другого оружия.

Был там еще один человек, которого "Джон" поначалу посчитал за своего дедушку. Но когда после того, как он посмотрел на роботов, он вернулся к "дедушке и бабушке", он увидел, что голова "бабушки" светиться. В этот момент он понял, что его бабушка тоже не настоящая.

Потом начало происходить то, чему оказалось еще более сложно дать какое-то логичное определение. Ложная бабушка показала "Джону" кусок чего-то, похожего на бумагу и попросила его сходить в туалет "по-большому" на эту бумагу. Мальчику было неловко и он начал отказываться и сопротивляться, при этом ложная бабушка настаивала и настаивала об этом.

Через несколько минут ложная бабушка перестала его просить об этом и начала рассказывать ему о том, что на самом деле он пришел из космоса и был пересажен в утробу его матери. Затем ложная бабушку увела его из пещеры тем же ходом и привела на тропу, приказав ждать появления людей.

Услышав эту пугающую историю, бабушка Кэтти позвонила родителям мальчика и начала ругать их за то, что они позволяют ее малолетнему внуку смотреть по ТВ всякий мусор. Когда папа мальчика спросил, что она имеет ввиду, она рассказала ему о том, что ей поведал ребенок.

Услышав это, папа мальчика заявил, что он где-то слышал похожую историю, но не мог вспомнить где и при каких обстоятельствах. Потом и он и бабушка Кэтти решили, что мальчик в самом деле посмотрел что-то по ТВ и это заставило разыграться его воображение.

Однако позже Кэтти все чаще думала об этой истории и в итоге пришла к выводу, что одной передачи по ТВ недостаточно, чтобы внук начал сочинять что-то, что случилось именно с ним. Причем в те часы, когда он потерялся в лесу. И ей стало очень жутко от одной мысли о том, что где-то там в лесу было нечто, что приняло ее облик, чтобы заманить к себе ее внука.

А потом она вспомнила историю, которая случилась уже с ней самой, причем всего за год до исчезновения "Джона". Кэтти тоже любила отдых на природе и в тот год она отправилась с подругой в тот же лес возле горы Шаста. И однажды вечером она словно "отключилась", а утром обнаружила, что лежит лицом вниз в грязи.

Она не принимала алкоголь или наркотики, но не помнила ничего о том, что могло вытащить ее из спального мешка и отнести в сторону от ее палатки. При этом она ощущала пронзительную боль в шее и при осмотре увидела там два небольших прокола, вокруг которых кожа была покрасневшей и воспаленной.

У подруги Кэтти имелись на шее те же проколы и обе поначалу решили, что подверглись атаке пауков. А потом обе почувствовали себя плохо, словно подцепили грипп. Они были настолько больны, что много часов лежали в палатке, не имея сил даже на то, чтобы собрать свои вещи и уехать из леса.

Кэтти в это время немного вздремнула и ей приснился странный сон о каких-то существах, которые ее окружили и смотрят на нее светящимися красными глазами. И снова она убедила себя, что ничего особого не произошло. Вскоре им стало лучше и они уехали из леса, но лишь через несколько месяцев Кэтти действительно пришла в себя от чего-то, что так сильно травмировало ее психику.

Бабушка Кэтти говорила, что она полностью бы забыла о том, что случилось с ней, если бы не история, рассказанная ее внуком.