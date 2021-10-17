Модный трюк, осенняя тенденция и просто способ сэкономить на нарядах: как сочетать летние платья с водолазками

Осенью совсем необязательно расставаться с любимыми летними платьями и убирать их на дальние полки, даже несмотря на то, что за окном день ото дня становится все холоднее. Легкую одежду вполне можно адаптировать к осеннему гардеробу, что и средства сэкономит, и позволит получить невероятно эфектные наряды.

Как носить

Весь секрет заключается в сочетании летнего платья с водолазкой. Такое решение останется в тренде весь осенне-зимний сезон 2021-2022.

Водолазку нужно надевать под платье. С ней можно комбинировать джинсовый или клетчатый сарафан, романтическое платье в цветочек, изысканное шелковое платье в бельевом стиле.

Подиумные варианты

Короткие сарафаны с цветочным принтом отлично уживаются с черной водолазкой и ботильонами в колекции Джамбаттиста Валли.

Улла Джонсон представила наряд, составленный из летнего сарафана с многоярусной юбкой и обтягивающей тело водолазкой.

Сразу несколько трендов совместила в одном образе Виктория Бекхэм: романтическое платье с цветочным принтом, универсальную водолазку и сапоги серебистого оттенка.

Такой же прием использовал Демна Гвасалия, взяв вместо серебристой пары сапог золотистую.

Справиться с осенней хандрой помогут не только блестящие вещи и яркие аксессуары, но и легкие воздушные платья и мини-сарафаны, напоминающие о теплых летних днях.

Дизайнер Дундас предлагает комбинировать в прохладную погоду кружевную водолазку с цветастым коротким платьем с глубоким вырезом.

Джамбаттиста Валли показывает, как можно добавить праздника в повседневную жизнь, всего лишь соединив водолазку с блестками и легкое шелковое платье.

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Модельеры Versace также демонстрируют, как отлично уживается мини-сарафан с плотными колготками и водолазкой с принтом.

Какую обувь и аксессуары носить с модным луком

Разноцветное платье в бельевом стиле с рисунком тай-дай и водолазка с такой же расцветкой идеально впишутся в повседневный стиль. Чтобы добавить утонченности в образ, можно надеть с таким комплектом синие кожаные лоферы с украшением в виде пряжки и красную стеганую сумку саквояж.

В лук, состоящий из клетчатого темно-синего сарафана и бежевой водолазки, органично впишутся белые кожаные ботильоны на каблуках.

Оригинальный образ можно создать из длинного черного платья с запахом и принтом и водолазки в черно-белую горизонтальную полоску. К такому наряду идеально подойдут замшевые светло-коричневые ботинки челси (главное фото).

К комплекту, состоящему из черной классической водолазки, золотого шелкового платья в бельевом стиле длиной миди с разрезом и черных колготок в сеточку, можно добавить черные замшевые полусапожки.

Очень интересный лук можно создать из черной водолазки, черных классических брюк и голубого кружевного платья длиной миди, добавив к ним высокие замшевые кеды на толстой белой подошве.

Простой и эффектный образ получается при сочетании черного бархатного платья в бельевом стиле ниже колен с белой водолазкой, синими джинсами и свето-коричневыми ботильонами с леопардовым принтом.

Любительницам стиля кэжуал предлагается комбинировать короткий черный сарафан с цветочным принтом с темно-красной водолазкой и черными кожаными ботильонами. Великолепно дополнит образ черная шляпа.