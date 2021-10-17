Легкий кремовый консилер и техника безымянного пальца: 6 хитростей от голливудского визажиста, как замаскировать усталые глаза

Усталость влияет на наш внешний вид, особенно на лицо. При сильном утомлении под глазами появляются темные круги и отеки, белки становятся красными, а веки обвисают. Это придает лицу нездоровый вид. Но существуют несложные приемы маскировки, помогающие скрыть эти недостатки. В статье мы приведем несколько хитростей от визажиста Гиты Басс, которая работала со звездами Голливуда. Эти трюки помогут вам замаскировать усталые глаза.

Как скрыть покраснение

Увлажняющие и сосудосуживающие глазные капли – самое простое средство для устранения покраснения глаз. Они быстро избавляют от красноты белков, даже если вы долго работали за компьютером или плохо спали ночью.

Самостоятельно можно использовать только увлажняющие средства. Перед применением сосудосуживающих капель нужно проконсультироваться с офтальмологом. Эти препараты имеют побочные эффекты и противопоказания.

Если вы хотите сделать свой взгляд более свежим, то проведите красной подводкой линию на верхнем или нижнем веке. Это отвлечет внимание от покрасневших белков.

Как сделать отеки незаметными

За 15 минут до нанесения макияжа наложите на “мешки” под глазами многоразовую гелевую маску. Ее изготавливают из силикона и наполняют гелем. Это средство подтягивает и увлажняет кожу, снимает сонливость и устраняет отеки.

Если маска держится свободно, то вы можете нанести под нее сыворотку для кожи около глаз. Это поможет предотвратить появление темных кругов.

Как замаскировать покрасневшие участки и темные круги

Скрыть покрасневшие веки можно с помощью консилера. Желательно использовать средство желтоватого оттенка со светоотражающими частицами. Чтобы оно соответствовало цвету вашей кожи, добавьте в желтый консилер необходимое количество оранжевых тонов.

Если у вас появились темные или голубоватые круги под глазами, то лучше применять консилер персикового цвета. Но в этом случае вам нужно подобрать губную помаду такого же оттенка.

Легкий кремовый консилер

Покраснение склер, появление темных кругов и “мешков” под глазами – не единственные проявления усталости. Частое переутомление способствует старению кожи. Оно может привести к образованию мелких морщинок около глаз.

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Чтобы скрыть морщины, не стоит использовать порошкообразные средства. Они еще сильнее подчеркивают складки на коже.

Для маскировки темных кругов и морщин лучше применять консилер легкой кремовой консистенции. Он хорошо скрывает мелкие дефекты кожи. Средство не следует наносить слишком толстым слоем. Это будет выглядеть неестественно и привлечет внимание к уставшим глазам.

Если темные круги не сильно выражены, то можно использовать жидкий консилер. Но он больше подходит для молодой кожи без явных морщин.

Техника безымянного пальца

Чтобы консилер лег на кожу тонким и равномерным слоем, наносите его безымянным пальцем на область под глазами от внутреннего до внешнего уголка. Используйте около 3 капель средства. Делайте надавливающие круговые движения. Если у вас покраснели верхние веки, то нанесите на них желтый консилер.

Теперь хорошо растушуйте консилер с помощью тонковолокнистого спонжа или широкой мягкой кисточки. Такая техника поможет скрыть темные круги и морщины вокруг глаз.

Не забудьте нанести консилер и на верхнюю часть щек. Иначе проблемные участки вокруг глаз будут выделяться.

Светоотражающая пудра

После завершения макияжа убедитесь, что консилер лежит тонким слоем и равномерно распределен по поверхности кожи. Затем нанесите на лицо тонкий слой пудры со светоотражающими частицами и эффектом сияния.

Завершающий слой пудры предотвратит оседание и смещение консилера. Он поможет маскирующему средству хорошо удерживаться на коже. Светоотражающие частицы подсветят все части глаза. Это придаст лицу более свежий и здоровый вид.

Желательно использовать дневные средства с мягким сиянием. Они выглядят на коже более естественно. Для маскировки усталых глаз не стоит использовать вечернюю пудру с насыщенным блеском.

Заключение

Если ваши глаза выглядят уставшими, то не стоит злоупотреблять декоративным макияжем. Откажитесь от использования ярких теней. Просто завейте ресницы и немного подкрасьте их тушью. Обязательно уделите внимание укладке бровей. Это поможет вам “открыть” взгляд и придать лицу более свежий вид.