 

Из-за рекордной цены на газ Германия закупит для нужд отопления 100 тысяч тонн российских рублей

17.10.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с резким подорожанием голубого топлива правительство Германии начало активный поиск альтернативных источников энергии. Согласно докладу ученых Фрауенхофер-Института, российскую валюту можно использовать для обогрева наравне с углем или дровами.

Идея применения рублей в качестве энергоносителя возникла у научного сотрудника Карла Краузе, в начале 90-х окончившего МИФИ.

«Значительно увеличить добычу газа или угля в короткие сроки довольно сложно. Когда правительство поручило нам исследовать альтернативные источники энергии, я вспомнил, что в 90-х многие россияне называли национальную валюту деревянной», — рассказала Краузе.

В результате проведенных опытов было установлено, что удельная теплота сгорания рублей составляет 6 МДж/кг.

«Это, конечно, меньше, чем у угля или дров. Но из 50 протестированных валют, рубль оказался среди лидеров по количеству выделяемой энергии», — заявил ученый.

Согласно опубликованному докладу, наибольшей удельной теплотой обладают купюры венесуэльского боливара. Однако Центральный банк (ЦБ) южноамериканской страны не обладает производственными мощностями необходимыми для производства большого количества валюты.

Согласно подписанному межправительственному договору, немецкая сторона получит первую партию рублей в первых числах ноября. Российскую валюту можно будет приобрести в строительных магазинах по цене 60-70 EUR за кубометр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Против Навального и его соратников возбудили дело об экстремистском сообществе

29.01 / Наталья Кустинская: что стало с одной из самых красивых актрис мира

29.11 / “Надо тысяч пятьсот в месяц”: Звезда КВН рассекретила затраты

07.08 / Мнение: Россия лучшая и это бесит

06.11 / Сорос пообещал выплатить по 100 евро каждому гражданину Молдовы, проголосовавшему за Санду во втором туре президентских выборов

30.04 / В Швеции откопали старинный клад

19.07 / Бурную реакцию в Сети вызвал доклад ЮНИСЕФ о голоде на Украине

14.08 / Мнение: Показания Воскресенского

27.01 / Мнение: Кто подсунул Путину «заготовку» про детей?

10.06 / Мнение: “Брат 3”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика