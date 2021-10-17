Из-за рекордной цены на газ Германия закупит для нужд отопления 100 тысяч тонн российских рублей

В связи с резким подорожанием голубого топлива правительство Германии начало активный поиск альтернативных источников энергии. Согласно докладу ученых Фрауенхофер-Института, российскую валюту можно использовать для обогрева наравне с углем или дровами.

Идея применения рублей в качестве энергоносителя возникла у научного сотрудника Карла Краузе, в начале 90-х окончившего МИФИ.

«Значительно увеличить добычу газа или угля в короткие сроки довольно сложно. Когда правительство поручило нам исследовать альтернативные источники энергии, я вспомнил, что в 90-х многие россияне называли национальную валюту деревянной», — рассказала Краузе.

В результате проведенных опытов было установлено, что удельная теплота сгорания рублей составляет 6 МДж/кг.

«Это, конечно, меньше, чем у угля или дров. Но из 50 протестированных валют, рубль оказался среди лидеров по количеству выделяемой энергии», — заявил ученый.

Согласно опубликованному докладу, наибольшей удельной теплотой обладают купюры венесуэльского боливара. Однако Центральный банк (ЦБ) южноамериканской страны не обладает производственными мощностями необходимыми для производства большого количества валюты.

Согласно подписанному межправительственному договору, немецкая сторона получит первую партию рублей в первых числах ноября. Российскую валюту можно будет приобрести в строительных магазинах по цене 60-70 EUR за кубометр.

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