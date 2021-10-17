Что мы знаем о жизни богов Нибиру

Поэма о царствовании на небесах, которая описывает несколько поколений Божественных правителей, существовавших на Нибиру есть.

Это хеттская летопись, переписанная с шумерских источников. А шумеры записывали всё это со слов самих Богов. Тех самых Справедливых из огненных ракет. Кстати, Богами их стали называть греки. Во времена же шумера люди именовали их ДИН ГИР.

Итак, на далекой планете Нибиру успешно развивалась цивилизация. Были правители и владыки, были и простые аннунаки. Они владели обширными знаниями и обладали могуществом.

Они вели борьбу за власть. Жадность, алчность и пороки не были им чужды. Козни, интриги, дворцовые игры, а порой и убийства сопровождали всех правителей и царей Планеты пересечения.

В основе всего лежало право наследования, которое было на первый взгляд несколько странным: первенец от единокровной сестры имел все права на престол. Таким образом, генетическая чистота рода имела наиважнейшее значение в мире Богов.

Братья женились на сестрах, сестры рожали им наследников. Если кому-то не хватало пары — в ход пускали силу.

Существовало две коалиции, которые вели борьбу за власть на Нибиру: дом Ану и дом Алау. Алау занял трон, хотя законным наследником должен был стать Ану. Дабы помириться с Ану, Алау сделал его свои виночерпием, что должно было говорить о высочайшем доверии. Однако, спустя какое-то время, Ану взбунтовался и сверг Алау. Алау сбежал на Темную Землю.

Предполагается, что именно он и совершил тогда первое приземление на необитаемую нашу планету. Обнаружил золото и рассказал об этом своим соплеменникам — ведь Нибиру отчаянно нуждалась в драгоценном металле, который мог спасти планету от катастрофы. Ану простил Алау, в знак этого сделав его внука Кумарби своим виночерпием.

Однако, Кумарби не мог забыть обиду, причиненную его деду, и стал нежеланным при дворе Ану. Ану, решив отправиться с экспедицией на Землю, взял с собой и Кумарби.

На Земле на тот момент уже хозяйничал его сын Энки. Однако, Ану прихватил и второго своего сына — Энлиля. И между братьями с новой силой вспыхнула вражда за власть, т.к. один был законным наследником, а второй — просто сыном. Как же вышел Ану из этой ситуации?

Пока Ану разруливал сыновей на Земле, Кумарби дожидался его на орбитальной станции. И намерения его были воинственны: он стал драться с Ану и повредил его мужское достоинство. Ану вернулся на Нибиру, а Кумарби остался на орбите.

Ану тогда и подумать не мог, что это станет началом одной из сильнейших войн в мире Богов.