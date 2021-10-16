Куры выведенной в России новой мясной породы оказались на 90% состоящими из сои

Туши кур новой мясной породы, выведенной российскими селекционерами, состоят из мяса птицы всего на 10%, остальную массу составляет соевый белок. К такому заключению пришли учёные в результате исследований в независимой лаборатории после обращений нескольких недовольных покупателей.

“О том, что именно нам принесли на исследование, мы узнали, только когда шефу начали названивать журналисты. Также уже было несколько звонков от представителей властей. Сказать честно — за будущее лаборатории теперь страшновато… Люди купили курицу в продуктовой сети премиум-класса, по цене вдвое выше обычной, так сказать, “надбавка за патриотизм”, а когда решили её употребить, то подумали, что продукт просто просроченный. Деньги были уплачены немалые, магазин принимать претензии отказался — вот и дошло до нашей экспертизы. А тут такое. Но посмеялись мы, конечно, от души!” – на условиях анонимности прокомментировал ситуацию один из сотрудников лаборатории.

Каким образом содержание сои в куриной туше достигло такого количества, эксперты сказать затрудняются.

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