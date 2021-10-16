 

Куры выведенной в России новой мясной породы оказались на 90% состоящими из сои

16.10.2021, 10:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туши кур новой мясной породы, выведенной российскими селекционерами, состоят из мяса птицы всего на 10%, остальную массу составляет соевый белок. К такому заключению пришли учёные в результате исследований в независимой лаборатории после обращений нескольких недовольных покупателей.

“О том, что именно нам принесли на исследование, мы узнали, только когда шефу начали названивать журналисты. Также уже было несколько звонков от представителей властей. Сказать честно — за будущее лаборатории теперь страшновато… Люди купили курицу в продуктовой сети премиум-класса, по цене вдвое выше обычной, так сказать, “надбавка за патриотизм”, а когда решили её употребить, то подумали, что продукт просто просроченный. Деньги были уплачены немалые, магазин принимать претензии отказался — вот и дошло до нашей экспертизы. А тут такое. Но посмеялись мы, конечно, от души!” – на условиях анонимности прокомментировал ситуацию один из сотрудников лаборатории.

Каким образом содержание сои в куриной туше достигло такого количества, эксперты сказать затрудняются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Советский киноактер Игорь Бучко скончался в Москве

09.02 / Новый бред Японии: Путин вакцинацией привязывает россиян к Южным Курилам

07.12 / В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии

03.03 / Скандалы: «Роковая испанка» Павла Мамаева

09.08 / Почему лицемерит Познер? – Личное мнение

26.08 / Для блеска, объема и не только: 4 самодельные маски для волос из натуральных компонентов

08.03 / Налоговая Ленобласти предложила девушкам сдать бывших ухажеров, уклоняющихся от уплаты налогов

19.02 / В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ

23.07 / Эксперт Руслан Манкулиев рассказал о полезности режима полета в смартфоне

05.04 / Россия в использовании транзитного потенциала избежит стратегических ошибок Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика