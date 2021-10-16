Диск Сабу – доказательство высоких технологий Древнего Египта

Нет сомнений в том, что древняя египетская цивилизация полна чудес и загадок, многие из которых до сих пор недоступны нашему пониманию.

Исключительно древняя культура, уходящая корнями далеко в ранние времена развития человечества, Египет оставил после себя множество рукотворных чудес. От огромных пирамид, гигантских статуй и обширных храмов до предметов культуры и искусства.

Хотя некоторые из них легко понять и изучить, другие остаются абсолютной загадкой. Одна из таких загадок – так называемый Диск Сабу – любопытный объект, сделанный из цельного и очень хрупкого камня (!), который почти не поддается логическому объяснению.

За прошедшие годы возникло много странных теорий в попытке раскрыть его истинное предназначение, но ни одна из них не была доказана в полной мере.

Могила принца Сабу

Любой, кто посетит обширный музей древностей в Каире, будет поражен богатством древних египетских сокровищ, содержащихся в нем. От знаменитых сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, до статуй менее известных фараонов и хорошо сохранившихся мумий, этот музей является остановкой номер один для всех любителей этой древней культуры.

Но пока вы будете очарованы этими популярными сокровищами, один любопытный предмет можно легко упустить из виду – Диск Сабу.

Этот странный предмет имеет практически идеальную круглую форму и достигает почти 70 см в диаметре. Он был обнаружен в 1936 году известным британским египтологом Уолтером Брайаном Эмери и датирован самыми ранними периодами Древнего Египта – 3100-3000 годами до нашей эры (то есть ему около 5 тысяч лет).

Эмери посвятил свою карьеру раскопкам в долине реки Нил, а в период с 1935 по 1939 год провел многочисленные исследования и раскопки в могильниках Саккары. Саккара – место упокоения многих высокопоставленных лиц раннего династического периода, является одним из старейших и крупнейших некрополей Древнего Египта.

Раскопки в Саккаре дали много важных и ценных предметов, но ни один из них не был таким странным, как Диск Сабу. Эмери обнаружил его при работах в гробнице принца Сабу, правителя Первой династии и сына фараона Анеджиба. Последний был пятым правителем Первой династии и сменил могущественного фараона Дена.

К сожалению, о принце Сабу мало что известно. Он не сменил своего отца на престоле, но все же получил почетное погребение в Саккаре. История не содержит много подробностей о династических отношениях в Первой династии, поэтому мы, возможно, никогда не узнаем о судьбе Сабу, его точной роли при дворе или политических событиях того времени.

Эмери пишет, что Сабу, вероятно, был просто высокопоставленным чиновником и администратором провинции как во время правления фараона Дена (вероятно, его деда), так и его отца Анеджиба.

Тайны под песками Саккары

Могила Сабу была обнаружена на самом краю плато в северной части Саккары. Она была расположена примерно в 1,7 км к северу от знаменитой Ступенчатой ​​пирамиды Джосера. Названная "Могила 3111", она была раскопана Эмери 10 января 1936 года.

Гробница состояла из семи погребальных камер, каждая из которых была усыпана разнообразным инвентарем. В самой большой комнате находилось тело принца Сабу с множеством погребальных предметов. В большинстве из них не было ничего необычного – кости животных, кремневые орудия, керамические сосуды, изделия из слоновой кости, каменные чаши.

Но один предмет выделялся как воспаленный больной палец на ступне: странный диск, разбитый на множество частей.

После кропотливой реставрации Диск Сабу заинтриговал многих ведущих египтологов. Дискообразный объект напоминает чашу с круглым дном и имел три чрезвычайно тонко вырезанных изогнутых лопасти -лепестка с наклоном примерно в 120 градусов по периферии чаши. Эти доли были отделены от обода тремя двояковыпуклыми отверстиями.

В центре диска находится короткая трубка, диаметром примерно 10 сантиметров. Объект был сделан из камня под названием мета-алеврит (метасилт в западной терминологии). Это пористая и хрупкая порода, из которой было бы очень сложно выточить цельную деталь, особенно настолько сложную как Диск Сабу.

Данный материал состоит из крупных зерен и характеризуется удлиненными минералами в заметных слоях. Он имеет склонность к расслаиванию при работе, и его можно очень легко раздробить, если попытаться что-то выточить из него.

Итак, здесь перед нами наша первая загадка: каким образом при подобной хрупкости породы на диске были вырезаны такие мелкие и точные детали?

Задавая этот вопрос, мы должны учитывать возраст диска – 5 тысяч лет это не шутки. Считается, что инструменты, которые использовались тогда, были сделаны из камня и меди, что сделало бы работу над Диском Сабу еще более сложной, если вообще не невозможным. Вот почему Диск Сабу кажется "неуместным артефактом" в гробнице знати Первой династии.

Древнеегипетская головоломка

Следующая загадка – назначение этого объекта. С годами появилось много убедительных теорий. Почти сразу после открытия диск был назван чашей, курительницей для благовоний или тривиальным декоративным или церемониальным предметом. Но многие считают, что это далеко от истины. Один взгляд на объект и знание только базовой механики и инженерии предлагают совершенно иную интерпретацию – этот диск мог быть частью какого-то механизма.

Один находчивый историк-любитель якобы смог разгадать загадку. Вооружившись 3D-принтером, этот человек создал точную копию диска Сабу в попытке доказать свою теорию, что диск был древней "крыльчаткой" – частью центробежного насоса. Диск помещался в корпус и приводился в движение с высокой скоростью через небольшой вал в его центре, и был чрезвычайно эффективным при вытеснении воды.

Кроме того, при движении без корпуса для направления вытесненной воды диск создает мощный вихрь. Наблюдение за этими записанными экспериментами проясняет одну вещь: причудливо изогнутые лепестки и слегка вогнутая форма диска созданы для определенной цели. Благодаря замысловато вырезанным деталям диск способен с легкостью вытеснять воду и, по-видимому, в самом деле мог являться важным компонентом механизма водяного насоса.

Один факт подтверждает эту теорию: Древний Египет сильно зависел от орошения. Позже в своей истории египтяне усовершенствовали управление водными ресурсами с помощью бассейнового орошения, процесса, который позволил им контролировать подъем и падение реки. Таким образом, им удалось максимально увеличить урожай и повысить свои сельскохозяйственные возможности.

Есть еще более древний глиняный предмет, датируемый додинастическим периодом Накада II ( 3650–3300 гг. до н.э.), который странно похож на диск Сабу. На этом объекте изображены три "змеи", прыгающие из центра диска, который очень похож на диск Сабу, с центральным стержнем и тремя двояковыпуклыми отверстиями.

Может ли этот глиняный предмет представлять три водяных струи, выбрасываемых из диска? Это кажется очень вероятным.

Доказательства контактов с древними пришельцами?

Эту логичную и очень правдоподобную теорию портит все тот же факт – материал, из которого сделан Диск Сабу, слишком хрупкий для работы в насосном механизме. Это наводит на мысль о другом: пытались ли мастера Первой династии Египта воссоздать более старый объект, используя доступные им инструменты и материалы? То есть, может быть мы имеем дело с древнеегипетским вариантом культа карго?

Действительно, многие другие теории предполагают, что диск Сабу – это просто копия оригинального изделия из металла, который был выбран лишь потому, что был внешне похож на материал оригинала. Предполагается даже, что объект был обнаружен среди остатков более древней и более развитой цивилизации, которая предшествовала самой ранней истории Древнего Египта.

Известный швейцарский писатель Эрих фон Деникен – один из ведущих сторонников теории палеоконтакта – теории о том, что инопланетяне влияли на ранних людей. Он предполагает, что Диск Сабу был египетской каменной копией внутреннего компонента гипердвигателя внеземного корабля пришельцев или, проще говоря, каменной моделью летающей тарелки.

Другие исследователи сравнивали диск Сабу с усовершенствованными маховиками с легкими ободами, разработанными в 1970-х годах ракетными инженерами Lockheed, и между ними действительно много общего.

Некоторые, однако, предложили для диска гораздо более простую роль. Они утверждают, что три лопасти-лепестка использовались для удержания нитей шелка или веревки: когда диск вращался, он сплетал три нити в одну, создавая шпагат и более толстые веревки. Правда эта теория часто отклоняется как слишком прямолинейная: египтяне не пошли бы на такие крайние меры, чтобы создать диск только для плетения волокон, когда у них были более простые методы плетения.

Есть и другие теории, одни более радикальные, чем другие. Один французский автор предполагает, что Диск Сабу – лишь один из многих, которые были неотъемлемой частью древнеегипетских "фабричных станков". Эта сложная теория объясняет, как древние египтяне использовали передовые системы и технологии.

Как можно видеть, многие предложения просто уходят в царство невозможного и кажутся больше основанными на исполнении желаний, чем на надежной археологии. Древние гипердвигатели, фабричные комплексы, рули и прочие маловероятные предположения доказать просто невозможно.

Конечно, это не просто ваза

С другой стороны, традиционная наука имеет подозрительную тенденцию отвергать каждое предположение о том, что диск является частью механизма. Традиционная археология полагает, что диск – это просто курильница для благовоний или, прямо скажем, ваза .

Идти на такие крайние меры, чтобы отполировать и придать тонкому хрупкому камню такую ​​сложную форму, просто чтобы создать "вазу", на первый взгляд кажется маловероятным. Даже процесс создания диска трудно объяснить, учитывая его возраст.

Но если мы примем тот факт, что это то, что мастера Первой династии могли создать с помощью имеющихся в их распоряжении инструментов, остается вопрос: для какой все-таки цели? Кажется очевидным, что диск Сабу был частью чего-то более сложного.