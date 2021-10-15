Жидкие волосы – главный бьюти-тренд осени: что это и как повторить укладку самостоятельно

Красивые гладкие и блестящие волосы были в моде всегда. Однако в нынешнем и предстоящем сезоне это становится главным трендом, который уже подхватили многие знаменитости. Такую укладку делают только в дорогих салонах, но вы легко можете справиться с этой задачей самостоятельно.

Понятие «жидкие волосы»

Речь идет не о тонких волосах, которые являются, скорее, проблемой, чем гордостью. Суть в том, чтобы они были тугими, здоровыми и плотными. Но при этом переливались и струились, словно поток воды или водопад.

Такие волосы очень мягкие и приятные на ощупь, ни одной лишней или запутавшейся волосинки, все они ровно лежать в заданном направлении. Они действительно похожи на воду, и этого эффекта добиться вполне реально даже в домашних условиях.

Главное условие

У парикмахеров есть целый арсенал всевозможных средств для того, чтобы сделать идеальную укладку. После процедуры волосы становятся легкими, гладкими, струящимися и блестящими, что внешне выглядит просто потрясающе. Но повторить этот оригинальный «трюк» можно и самостоятельно. Главным условием для этого является здоровье волос. Поэтому вам необходимо, прежде всего, тщательно ухаживать за своей шевелюрой, чтобы каждая волосинка оставалась в норме.

Плюсы и минусы креатинового выпрямления

Плюс один – вы сможете добиться эффекта жидких волос. Они действительно будут ровными, гладкими и блестящими. Однако минусов намного больше. Во-первых, это длительная процедура (если волосы ниже плеч, придется просидеть от 4 до 6 часов). Во-вторых, она делается на несколько месяцев, поэтому придется повторять ее достаточно часто.

В-третьих – это дорого. В-четвертых, после кератина пряди сложно стригутся и окрашиваются, поэтому не каждый мастер возьмется за дело, если узнает о том, что вы сделали процедуру. В-пятых, при выпрямлении используется формальдегид, испарения от которого могут вызвать отравление.

Есть еще много недостатков, перечислять которые не имеет смысла. Лучше попробовать сделать “жидкие волосы” самостоятельно.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Домашняя процедура

В домашних условиях можно выбрать маску с содержанием кератина. Нанесите ее на пряди в достаточно большом количестве, а затем наденьте сверху шапочку для душа. Так следует походить или полежать от двадцати минут до получаса. После этого повяжите поверх шапочки полотенце и прогрейте эту «конструкцию» феном. По окончании рекомендуется смыть маску и нанести несмываемую для закрепления эффекта.

Отлично зарекомендовало себя ополаскивание уксусом. Волосы после этого становятся очень гладкими и блестящими (происходит полное очищение). Стоит понимать, что уксус следует развести водой. Подойдет также ламеллярная вода, что представляет собой особую форму эмульсии. Маски для глубокого питания также будут эффективными. И, конечно же, выпрямление утюжком для тех девушек, у которых волосы завиваются от природы.

Вместо заключения

Возвращаясь к главному условию, стоит сказать, что вам необходимо постоянно и тщательно ухаживать за своими волосами. Только в этом случае они будут у вас красивыми и трендовыми, как струящийся водопад.