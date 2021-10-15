 

Россиянин впервые вошёл в состав тайного мирового правительства

15.10.2021, 20:51, Разное
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Житель Санкт-Петербурга Павел Дуров стал первым гражданином России, который получил портфель в тайном мировом правительстве. Об этом сообщает издание Rockefeller Magazine. 

«Господин Дуров сумел создать несколько глобальных компаний и по праву входит в список самых влиятельных людей современности. Для нашего органа, который определяет вектор развития всего человечества и формирует глобальные тренды, нужны именно такие профессионалы. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы его влияние будет только расти и уже скоро Telegram станет главным мессенджером в развитых странах. Именно поэтому Павел сразу же получил пост министра информации. Я глубоко убеждён, что на новом месте он сможет полностью реализовать свой потенциал», – заявил премьер-министр тайного мирового правительства Дэвид Рокфеллер-младший.

В ближайшее время Дуров выступит с официальным заявлением. Как нам стало известно, пока бизнесмен не планирует покидать Telegram.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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