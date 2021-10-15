Романтический ужин по гороскопу: блюда, которые помогут завоевать сердце мужчины

Народная мудрость гласит, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Совместный романтический ужин способствует сближению и укреплению отношений. Как подобрать блюда, чтобы порадовать возлюбленного? Астрологи считают, что составлять меню нужно по гороскопу. Ведь гастрономические предпочтения мужчины во многом зависят от его знака зодиака. В статье мы расскажем о блюдах, которые помогут вам завоевать сердце избранника.

Овен

Этот знак не отличается большой привередливостью в еде. Овны любят простую, но острую пищу. Им понравится соус карри или перец чили. Люди этого знака обожают мясо и еду с насыщенным вкусом.

Мужчины-Овны не любят экзотические блюда. Но они оценят мексиканскую кухню, которая славится острыми приправами.

Чтобы расположить к себе Овна, приготовьте простые, но сытные блюда: бифштекс, рагу из картофеля с мясом или хорошо прожаренную курицу. Не забудьте щедро добавить в них острые приправы. Не тратьте время на кушанья, требующие долгого приготовления, Овны отличаются нетерпеливостью.

Телец

Тельцы – большие гурманы. Но при этом они предпочитают традиционную кухню. Мужчину этого знака можно порадовать домашними пельменями, вкусной бужениной или запеченным окороком.

Тельцы любят поесть. Поэтому романтический ужин должен быть сытным и обильным. Люди этого знака обожают сладости. Они будут рады вкусному десерту, например, пирогу с фруктами или пудингу.

Близнецы

Близнецы мало интересуются едой. Во время романтического ужина они предпочитают разговаривать с возлюбленной, а на меню обращают меньше внимания.

Близнецам легко угодить, они оценят любое ваше блюдо. Но следует учитывать, что этот знак любит разнообразие. Поэтому лучше всего организовать шведский стол с множеством закусок.

Близнецы заботятся о своем здоровье. Мужчина этого знака будет рад, если вы подадите на стол полезную пищу.

Рак

Мужчинам-Ракам нравится еда, которую им когда-то готовила мама. Поэтому стоит поинтересоваться, какие блюда ваш избранник любил есть в детстве. Изучите традиционные рецепты и попробуйте воссоздать эти кушанья.

Раки любят здоровую и полезную пищу. Они будут рады блюдам из белого мяса, красной рыбы, морепродуктов, а также свежим фруктам и овощам. Этот знак зодиака любит сладости. Поэтому ужин следует завершить кремовым тортом или пирогом с фруктами.

Лев

Львы – настоящие эстеты. Для них важен не только вкус, но и внешний вид пищи. Поэтому вам стоит уделить внимание красивой сервировке стола и оформлению блюд.

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Львам нравится изысканная еда и необычные сочетания продуктов. Чтобы произвести на своего избранника впечатление, подайте на стол нарезку копченого лосося, дорогие сыры, мясные деликатесы, красную икру и благородное вино. Мужчине-Льву понравятся такие нестандартные блюда, как мясо с фруктами или жареное мороженое.

Дева

Мужчины-Девы следят за правильным и здоровым питанием. Кроме этого, они не отличаются крепким желудком. Поэтому романтический ужин должен быть диетическим и полезным.

Не подавайте на стол жирную, жареную и острую еду. Девы часто следуют модным диетам. Поэтому спросите у своего избранника, ест ли он продукты с глютеном, лактозой, а также не является ли он вегетарианцем.

Подайте на стол овощи, приготовленные на пару, нежирные сыры, фрукты, хумус и творог. Если ваш избранник не придерживается вегетарианства, то приготовьте для него блюда из белого мяса птицы. Завершить романтический ужин можно легким фруктовым десертом без сахара.

Девы отличаются большой аккуратностью. Поэтому соблюдайте на столе чистоту и порядок.

Весы

Этот знак любит красоту во всем. Но если Льву нравится роскошь и изысканность, то Весы обращают внимание на сочетаемость ингредиентов блюд и предметов на столе.

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Тщательно подбирайте предметы для сервировки. Посуда, салфетки и свечи должны сочетаться по цвету со скатертью.

Что касается меню, то Весы – большие сладкоежки. Поэтому вам следует приготовить как можно больше десертов, особенно с шоколадом. В качестве горячего блюда вы можете подать запеченную птицу или рыбу. Этот знак предпочитает легкие блюда из мяса.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы отличаются смелостью и любовью к острым ощущениям. Это отражается и на их пристрастиях в еде. Они любят пробовать новые кушанья и экзотические блюда с острым вкусом.

Вы можете порадовать своего возлюбленного блюдами индийской кухни, например, птицей с соусом карри. Ему также понравится оленина или утка. Если вы готовите более простую пищу, то приправьте ее экзотическими специями.

Скорпионы безразличны к сладкому, но очень любят хороший кофе. Поэтому вы можете обойтись без десерта, но обязательно завершите ужин чашечкой эспрессо или капучино.

Стрелец

Стрельцы любят домашнюю еду и жирные блюда. Они будут рады мясу или рыбе, запеченным с овощами или рисом. Чтобы ваш ужин не получился слишком тяжелым, добавьте на стол овощные салаты и фрукты.

Этот знак обожает путешествия и приключения. Поэтому романтический ужин можно провести не дома, а в каком-нибудь живописном месте.

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Мужчины-Стрельцы любят напитки, приготовленные в домашних условиях. Поэтому вместо вина и соков из магазина, поставьте на стол домашние настойки, наливки, компоты и морсы.

Козерог

Этот знак довольно разборчив в еде. Поэтому он ожидает на столе определенных блюд. Козероги очень любят свежие овощи и фрукты. Они предпочитают острые и пряные мясные блюда. Вы можете порадовать своего избранника хорошо прожаренным стейком или запеченной уткой с яблоками. Обязательно приправьте блюда специями и ароматными травами.

Многие Козероги любят начинать ужин с напитков, пробуждающих аппетит. Поэтому не забудьте поставить на стол бутылочку вермута или горького ликера кампари.

Козерог отличается педантичностью и пунктуальностью. Поэтому накройте стол заранее, чтобы к приходу избранника у вас было все готово.

Водолей

Этот знак любит сытную, здоровую, но не слишком калорийную еду. Ему также нравятся кулинарные эксперименты. Водолей вряд ли оценит курицу или свинину с картошкой, такая еда покажется ему скучной и банальной. Но он будет рад нежирному мясу с необычными соусами, луковому варенью или киселю из свеклы.

На Водолея произведут впечатление современные кухонные приборы, с помощью которых вы готовите свои кулинарные шедевры. Этот знак любит технику и следование современным тенденциям во всем.

Рыбы

Этот знак отличается романтичностью. Мужчина-Рыбы будет больше обращать внимание на вас, чем на ваши кулинарные изыски.

Однако мужчины этого знака тоже имеют свои предпочтения в еде. Им нравятся блюда из рыбы и морепродуктов. Кроме этого, Рыбы любят влажную и сочную пищу. Они избегают сухих блюд. Поэтому вместо жареного мяса им лучше подать мясное рагу с большим количеством подливы, а вместо печенья – торт с кремом.

Заключение

Хорошее знание гороскопа поможет вам порадовать своего избранника его любимыми блюдами. При составлении меню романтического ужина обязательно учитывайте знак зодиака своего возлюбленного. Это позволит вам проложить путь к его сердцу.