Умеют держать себя в руках и не только: 3 самых дисциплинированных знака зодиака

Умение поддерживать дисциплину – это качество, без которого сложно добиться успеха на профессиональном поприще. Вот только оно присуще далеко не всем людям. Нам приходится взращивать в себе дисциплинированность, пересиливать себя. Другие же люди как будто рождаются с умением держать себя в руках. Какие знаки отличаются лучшей дисциплинированностью? Расскажем ниже.

Дева

Девы – это короли и королевы дисциплины. Им нравится составлять планы и придерживаться их. Наоборот, они чувствуют себя несчастными, когда их жизнь становится непредсказуемой. Девы отлично умеют держать себя в руках. Они не поддаются эмоциям и знают, как контролировать любые стрессовые ситуации.

Девы заранее составляют себе план или график на день, неделю или месяц вперед. И строго придерживаются его, не отвлекаясь на мелочи. Они любят дисциплину, поэтому сильно расстраиваются и сердятся, когда кто-то рушит их намеченные планы.

Весы

Весы не могут похвастаться тягой к всеобъемлющему контролю. Это более подвижный знак зодиака, его представителям не всегда легко контролировать свои эмоции. Это качество приносит им немало бед, когда дело касается взаимоотношений с другими людьми. Поэтому они быстро учатся дисциплине. Весам она нужна не столько на работе, сколько в общении с близкими. К тому же этот знак очень любит постоянство, они обожают придумывать себе ритуалы и традиции. И Весы показывают невероятную дисциплинированность, когда дело доходит до их выполнения.

Козерог

Козероги – это отчаянные трудоголики. Они привыкли ставить перед собой точные цели и достигать их честным трудом. И это невозможно сделать без развитой дисциплины. Козероги, может быть, и не рождаются с этим качеством, но взращивают его с раннего детства. Дисциплинированность и ответственность помогают им решать рабочие вопросы. Как и Девы, они любят составлять себе расписание и всегда строго придерживаются его, не позволяя себе отлынивать от своих обязанностей.