 

Новой ведущей шоу «Вечерний Ургант» стала Екатерина Андреева

15.10.2021, 12:31, Разное
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что с 18 октября вести самое популярное российское вечернее телешоу «Вечерний Ургант» будет Екатерина Андреева.

«Мы очень благодарны Ивану Урганту и его команде за работу, но ещё в прошлом году стало ясно, что передаче необходим ребрендинг. Зрителям наскучили однообразные шутки, порой весьма низкого уровня и концепция, которая не менялась почти десять лет. Кроме того, мы фиксируем желание аудитории видеть на телеэкранах в прайм-тайм лица, которые вызывают доверие и пользуются авторитетом в обществе. После рассмотрения несколько кандидатур было принято решение остановиться на Екатерине Андреевой. Это профессионал, которого знают почти все россияне. Это человек с кристально чистой репутацией, при этом она обладает потрясающим чувством юмора. Сразу отмечу, что пока менять название телешоу мы не будет, передача минимум до конца будет называться «Вечерний Ургант»», – заявил Эрнст.

Как стало известно, в ближайшее время Иван Ургант планирует запустить собственный проект на YouTube.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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