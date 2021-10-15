Из русского языка уберут слово «плешивый»

Эксперты Института русского языка имени Виноградова РАН предложили убрать из списка литературных слово «плешивый», которое, как правило, характеризует внешний вид человека, имеющего проблемы с волосяным покровом.

Лингвисты сошлись во мнении, что в современных реалиях слово употребляется исключительно в негативной коннотации с целью обидеть лицо, имеющее проблемы со здоровьем. Ссылаясь на данные социологических исследований, проведённых ВЦИОМ, 90 % интернет-пользователей использовали плешивость в качестве разжигания ненависти к человеку или группе лиц, в т.ч. вместе с другими нелицеприятными выражениями.

«Вы знаете, изначально, когда в русский язык Владимир Даль ввёл слово «плешивый», оно просто подразумевало лысого человека или человека с лысиной. В идеале подразумевались опытные чиновники или силовики в отставке, впрочем лысина может возникать в любом возрасте независимо от профессии. В любом случае он не хотел бы, чтобы сегодня слово использовалось для оскорбления государственных мужей в XXI веке, да и им тоже не нравится», – рассказала доцент кафедры русской лингвистики Нателла Давтян.

По итогам научных дебатов комиссия Институа пришла к выводу, что «плешивый» является словом из разряда обсценной лексики и рекомендовала убрать его из литературных произведения и деловых документов, включая полицейские протоколы. Во всех случаях его предложено заменить синонимом «лысый».

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