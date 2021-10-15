Ребенок, воспитанный с шимпанзе, начал вести себя как обезьяна

Семья Келлог провела жестокий эксперимент, в ходе которого они заставили своего сына Дональда расти в обществе шимпанзе, чтобы увидеть, насколько человечным может стать обезьяна, если ее изначально воспитывать как человека.

Однако в ходе эксперимента что-то "пошло не так" – шимпанзе не начал очеловечиваться, но зато Дональд начал перенимать обезьяньи манеры.

Уинтроп Келлог (1898-1972) был американским психологом, изучавшим поведение ряда высокоинтеллектуальных животных, в том числе приматов. Особенно его интересовали шимпанзе и когда у него и его жены Луэллы родился сын Дональд, Келлог заявил о своей идее воспитать Дональда вместе с детенышем шимпанзе.

Келлог загорелся идеей этого эксперимента после того, как прочитал материалы о детях-маугли, которые были выращены в среде диких животных.

По его мнению, интеллект детей адаптировался к интеллекту и поведению диких животных, поэтому если взять дикое животное и поместить его в условия человеческой семьи, обращаясь с ним как с человеком, а не с животным, то животное сможет "адаптироваться" под человеческие условия, то есть очеловечиться.

Конечно Келлог не верил в то, что обезьяна сможет стать человеком, но он объяснял, что его цель состояла в том, чтобы увидеть, примет ли обезьяна, выращенная как человек, человеческое поведение или уступит своим животным инстинктам.

Сейчас такие мысли звучат странно, но в 1930-е годы люди еще очень мало знали об уровне интеллекта приматов, а высшие приматы – шимпанзе, гориллы или орангутаны, выглядели подозрительно смышлёными. Казалось, что они все понимают, как люди, разве что говорить не могут.

Келлог знал, что некоторые его коллеги уже работали с детенышами шимпанзе, но никто из них не додумался выращивать шимпанзе вместе с человеческим ребенком.

В мае 1931 года Келлог приобрел 7-месячного детеныша шимпанзе женского пола по кличке Гуа и начал растить его со своим 10-месячным сыном Дональдом как родных сестру и брата.

Келлоги разговаривали с ними обоими, как с обычными детьми, они спали в одинаковых кроватях, и у них были похожие игрушки. Их кормили, одевали и наказывали аналогичным образом. Их также обучали одинаково.

Келлоги постоянно проводили сравнительные тесты, показывающие умственное и поведенческое развитие Гуа и Дональда. Некоторые тесты были весьма сомнительными, к примеру шимпанзе и ребенка крутили в детских креслах, чтобы проверить их реакцию, издавали очень громкие звуки или били ложками по лбу.

Обучение и тестирование были очень интенсивными, занимая 12 часов каждый день семь дней в неделю. Гуа физически сразу же начала опережать Дональда и это было вполне понятно.

Она также быстрее усваивала некоторые нормы поведения. Реакции Гуа и ее поведение были очень похожи на реакции и поведение маленького ребенка. Келлоги поначалу были в полном восторге от этого.

Но через несколько месяцев, когда наступила пора учиться разговаривать, Гуа, что неудивительно, даже не пыталась говорить и не проявляла к речи никакого интереса, несмотря на все попытки обучить ее этому. При этом Дональд, когда начал учиться разговаривать, начал быстро обгонять Луа в интеллектуальном и социальном развитии, а Гуа не только не поспевала за ним, но и ее развитие в целом замедлилось.

Однако когда Дональд внезапно начал активно копировать обезьяньи звуки Гуа, вместо того, чтобы далее совершенствовать человеческую речь, стало ясно, что эксперимент свернул куда-то не туда.

После этого Келлог принял решение прервать эксперимент и вернуть Гуа обратно в центр изучения приматов (к слову, менее чем через год после этого маленькая Гуа скончалась от пневмонии).

Затем в 1933 году гордый своим экспериментом Уинтроп Келлог опубликовал книгу под названием "Обезьяна и ребенок: исследование влияния окружающей среды на поведение в раннем возрасте".

В своей книге он писал, что счел свой эксперимент достаточно удачным и что изначально Гуа добилась большего успеха в тестах, но все изменилось после того, как Дональду исполнился год и он начал пытаться разговаривать, а Гуа не могла этого сделать, так как "была ограничена генетикой, тем, что была шимпанзе, а не человеком".

Критики Келлога в свою очередь предполагали, что скорее всего он прекратил эксперимент не из-за "неудачи" с речью, а потому что Луа быстро росла и становилась все более неуправляемой и сильной, она легко могла нанести Дональду травмы даже играючи.

Также они распространяли сведения о том, что мать Дональда была очень встревожена, когда увидела, что ее сын начинает в своем поведении копировать не только звуки шимпанзе, но и ее манеры и поведение. Позже сама Луэлла подтвердила это.

Уинтроп Келлог в последующие годы успешно занимался изучением дельфинов, а в 1972 году он и его жена скончались друг за другом. Информацию о том, как сложилась жизнь их сына Дональда, в сети найти невозможно, но известно, что он покончил с собой через год после смерти своих родителей. Причины этого не указаны.