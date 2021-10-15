Обломки «инопланетного корабля» обнаружили на Марсе

Известный тайваньский уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг опубликовал на страницах своего блога снимок с непонятной структурой, выделяющейся на марсианском ландшафте.

Он считает, что на снимках поверхности Марса достаточно хорошо видны обломки инопланетного корабля.

Как рассказывает сам уфолог, он обнаружил эту аномалию на одной из последних фотографий, полученных марсианским исследовательским ровером Curiosity. На снимке виден черный объект, который выглядит как потерпевший крушение космический корабль.

Размеры объекта составляют 2,5 на 3 метра, поэтому уфолог предположил, что в него могли легко поместиться несколько пассажиров. Уоринг считает, что древние марсианские жители были маленького роста, поэтому предположил, что корабль мог вместить несколько десятков пассажиров.

Исследователь посетовал на то, что имеется всего два снимка данной местности, но очень надеется обнаружить еще больше – с разными ракурсами загадочной структуры.