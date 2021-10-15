 

5 тысяч фунтов стерлингов заплатят за поиск предсказаний в «Симпсонах»

15.10.2021, 7:50, Разное
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В последнее время многие замечают, что этот американский мультсериал имеет загадочное свойство предвидеть будущее. Данное обстоятельство вдруг заинтересовало руководство британского игорного сайта Platin Casino, которое решило заняться поиском пророческих сцен в мультсериале.

Сообщается, что руководство вышеуказанного казино объявило о поиске добровольца, который будет все 280 часов смотреть «Симпсонов» и обнаруживать эпизоды, в которых популярное шоу предсказывало будущее. Руководство сайта готово заплатить добровольцу за эту работу 5000 фунтов стерлингов.

5 тысяч фунтов стерлингов заплатят за поиск предсказаний в «Симпсонах»Владельцы казино рассчитывают, что пристальный взгляд на мультсериал не только поможет им определить другие случаи, когда авторы телешоу успешно предсказывали будущее, но и приведет их к некоторым новым прогнозам на будущее. Они ожидают, что вся работа займет около двух месяцев.

Представитель Platin сообщил: «Мы подумали, что проверим «Симпсонов» и посмотрим, может ли анализ каждого отдельного эпизода помочь нам предсказать будущее. Аналитик сериала посмотрит и проанализирует все эпизоды из 33 сезонов.

Как только доброволец преодолеет 280 часов мультсериала, специалисты подготовят заметки о «выдающихся сюжетных линиях», чтобы помочь «экспертам по прогнозированию» определить «вероятность каждого из них».

Многие задаются вопросом, почему именно казино заинтересовалось вопросом предсказаний? Неужели в мультсериале обнаружено что-то еще важное, о чем умалчивает руководство Platin? С другой стороны, считают аналитики, казино просто решило таким необычным образом сделать себе рекламу. Вероятно, стоит понаблюдать дальше за этим необычным мероприятием.

Напомним, 27 лет назад в «Симпсонах» предсказали коронавирус.



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