5 тысяч фунтов стерлингов заплатят за поиск предсказаний в «Симпсонах»

В последнее время многие замечают, что этот американский мультсериал имеет загадочное свойство предвидеть будущее. Данное обстоятельство вдруг заинтересовало руководство британского игорного сайта Platin Casino, которое решило заняться поиском пророческих сцен в мультсериале.

Сообщается, что руководство вышеуказанного казино объявило о поиске добровольца, который будет все 280 часов смотреть «Симпсонов» и обнаруживать эпизоды, в которых популярное шоу предсказывало будущее. Руководство сайта готово заплатить добровольцу за эту работу 5000 фунтов стерлингов.

Владельцы казино рассчитывают, что пристальный взгляд на мультсериал не только поможет им определить другие случаи, когда авторы телешоу успешно предсказывали будущее, но и приведет их к некоторым новым прогнозам на будущее. Они ожидают, что вся работа займет около двух месяцев.

Представитель Platin сообщил: «Мы подумали, что проверим «Симпсонов» и посмотрим, может ли анализ каждого отдельного эпизода помочь нам предсказать будущее. Аналитик сериала посмотрит и проанализирует все эпизоды из 33 сезонов.

Как только доброволец преодолеет 280 часов мультсериала, специалисты подготовят заметки о «выдающихся сюжетных линиях», чтобы помочь «экспертам по прогнозированию» определить «вероятность каждого из них».

Многие задаются вопросом, почему именно казино заинтересовалось вопросом предсказаний? Неужели в мультсериале обнаружено что-то еще важное, о чем умалчивает руководство Platin? С другой стороны, считают аналитики, казино просто решило таким необычным образом сделать себе рекламу. Вероятно, стоит понаблюдать дальше за этим необычным мероприятием.

Напомним, 27 лет назад в «Симпсонах» предсказали коронавирус.