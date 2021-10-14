Хайлайтер должен быть на два оттенка темнее цвета кожи: самые частые бьюти-ошибки молодых и зрелых женщин

Без макияжа сегодня, наверное, не обходится ни одна женщина. Косметика помогает нам подчеркнуть достоинства своей внешности и скрыть недостатки. Но макияж работает, только если он выполнен правильно. Часто и молодые, и взрослые женщины допускают ошибки, наносят косметику на лицо. Какие из бьюти-просчетов на практике встречаются чаще всего? Расскажем в нашей статье о тех ошибках, из-за которых страдает весь макияж.

Контуринг неправильного оттенка

Эта ошибка свойственна молодым девушкам. Именно среди них контуринг сегодня пользуется огромной популярностью. Он помогает создать объем на лице, что визуально меняет его пропорции. Контуринг – это отличный способ подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Но молодые девушки часто не умеют подбирать подходящий оттенок для контуринга. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного. Для светлых участков подойдет хайлайтер, а для теней – темный скульптор. На самом же деле у каждого средства есть свой оттенок. И важно, чтобы он сочетался не только с вашей кожей, но и с тонами других средств.

Скульптор для контуринга не должен быть слишком темным. С ним макияж получится слишком вычурным и неопрятным. Темные тени сделают ваши черты лица грубыми и заостренными. Со стороны будет казаться, что вы неправильно подобрали оттенок тонального крема.

Как выбрать средства для контуринга? Ориентируйтесь на цветотип кожи. Если она у вас смуглая, вам подойдут золотистые бронзеры. Если бледная, выбирайте светло-коричневую гамму.

Намеренное затемнение кожи

Сегодня в моде яркий загар, но лето в России холодное, а в отпуск из-за пандемии могут отправиться далеко не все. Поэтому молодые девушки часто намеренно затемняют свое лицо с помощью макияжа. Выбирают коричневые оттенки тональника, а также обильно используют бронзер.

Визажисты предупреждают, что не нужно делать акцент только на темном цвете. Нанося такой макияж, вы создаете на лице эффект маски. Она выглядит неестественно, к тому же линия перехода от лица к шее становится видна невооруженным взглядом.

Если вы хотите скорректировать тон кожи, используйте два оттенка для контуринга. Темные мазки растушевывайте на лбу, подбородке и шее. А светлые тона распределите по центру этих точек и на носу.

Рисование стрелок в один подход

Об идеально ровных стрелках, наверное, мечтала каждая молодая девушка. Они выгодно подчеркивают макияж глаз. Но нарисовать их – целый подвиг. То веко моргает в самый неподходящий момент, то рука дергается сама по себе – так или иначе, линия получается кривой и неопрятной.

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Как же нарисовать такие же стрелки, как у профессиональных визажистов? Не проводите линию в один подход. Лучше разделить ее прорисовку в три этапа. Сначала нарисуйте конец стрелки, затем ее начало, а потом просто соедините линии, заполнив пространство между ними.

Неправильный выбор хайлайтера

Хайлайтер – еще одно модное средство, которым пользуются многие молодые девушки. Оно появилось совсем недавно, поэтому не все из нас до конца разобрались, как правильно им пользоваться. Если растушевать его неправильно, хайлайтер может визуально исказить черты вашего лица. К тому же перебор с искусственным блеском едва ли украсит готовый макияж.

Более того, у хайлайтера тоже есть свои оттенки. И нужно правильно подобрать его цвет, чтобы свечение на лице было максимально естественным. В идеале хайлайтер должен быть на два оттенка темнее вашей кожи. Его, как правило, растушевывают посередине носа, а потом кисточкой наносят на скулы.

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Молодые девушки чаще всего сталкиваются с ошибками в контуринге. А какие просчеты бывают у взрослых женщин? Расскажем ниже.

Использование черной подводки для глаз

Темная подводка для глаз идеально подходит для создания вечернего макияжа. И все же женщинам в возрасте лучше не увлекаться ею. Прямые и четкие линии хорошо смотрятся на молодых девушках. У зрелых дам они только подчеркнут имеющиеся мимические морщинки.

Акцент на глазах лучше сделать с помощью карандаша. Растушуйте его, чтобы избавиться от четких линий. Карандаш вкупе с тенями подчеркнет ваш взгляд, не перегружая макияж.

Слишком много туши на нижних ресницах

Эту ошибку совершают и молодые девушки, но у взрослых женщин она смотрится хуже всего. Тяжелый слой туши на нижних ресницах визуально уменьшает взгляд и подчеркивает мимические морщинки. Она также привлечет внимание к темным кругам под глазами. Поэтому лучше нанесите побольше туши на верхние ресницы, а нижние оставьте нетронутыми.

Отказ от карандаша для губ

С возрастом наши губы теряют четкость линий. Поэтому помада неаккуратно размазывается по ним, часто выходя за контур. Это может испортить любой макияж. Поэтому перед нанесением помады обязательно прорисовывайте контур губ.

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Избыток консилера на коже

Консилер – незаменимый помощник, если вы хотите скрыть несовершенства своей кожи, такие как пигментные пятна или темные круги под глазами. Но важно не переборщить с ним. Если консилера будет слишком много, он начнет забиваться в морщинки и поры, подчеркивая, а не скрывая их. Старайтесь выбирать жидкие средства, они лучше всего распределяются по коже, а еще дополнительно увлажняют ее.

Слишком яркие и блестящие тени

Светлые тени с блестками идеально подходят для молодых девушек. Зрелым женщинам лучше не увлекаться ими. Дело в том, что любой избыток света в области глаз может подчеркнуть так называемые “гусиные лапки”. Это только прибавит вам лишних лет. С возрастом лучше делать ставку на матовые и глубокие оттенки. Они сделают ваш взгляд более выразительным.

Неправильный выбор пудры

Пудра – незаменимая помощница для жирной кожи. Но женщинам в возрасте стоит быть осторожнее с нею. Дело в том, что слишком светлая пудра будет подчеркивать морщинки, а это прибавит вам лишних лет. К тому же она превращает лицо в застывшую маску. Чтобы избежать этого, выбирайте прозрачные или полупрозрачные пудры с эффектом сияния.

Не используете базу под макияж

Наши бабушки не заморачивались с праймерами и силиконовыми базами под макияж. Поэтому часто женщины в возрасте думают, что эти средства им тоже ни к чему. И ошибаются. Хороший праймер поможет превратить кожу в безупречный холст, на который тональный крем ляжет просто идеально. Выбирайте средства на основе силикона. Он отлично разглаживает морщинки и расширенные поры, позволяя создать идеальный тон для макияжа.

Однотонное окрашивание волос

С возрастом волосы теряют объем. Они становятся тусклыми, лишаются естественного блеска. Эту проблему только усугубляют однотонные краски. К тому же лицо на контрасте с ними смотрится более тяжелым. А это прибавляет ему лишних лет.

Чтобы добавить прическе объема, выбирайте многотонные краски для волос. Сочетайте темные оттенки со светлыми, чтобы создать эффект бликов на локонах.

Не прокрашиваете брови

Яркие брови – признак молодежного макияжа. Так думают многие зрелые женщины, но совершают ошибку. Брови хорошо подчеркивают макияж в любом возрасте. Они выравнивают пропорции лица, делают их более очерченными и выразительными. Густые и яркие брови визуально могут омолодить вас, особенно на контрасте с теми ровесницами, которые не прокрашивают их.

Брови можно прорисовывать карандашом, но следите за тем, чтобы он выглядел естественно. Если линии получаются слишком жесткими, замените его на восковую палитру с угловой кисточкой. Брови можно прокрашивать и в салоне. Если вы не хотите заморачиваться с ними, можете и вовсе сделать перманентный макияж.