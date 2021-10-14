Правильный жир: сливки, орехи, шоколад и другие продукты, наполненные жирами, от которых мы не толстеем (и почему)

Вы думаете, что, употребляя продукты, наполненные жирами, вы рискуете растолстеть? Если да, вы ошибаетесь. Конечно, употребление в пищу продуктов, содержащих неправильные виды жиров, отрицательно скажется на вашей фигуре, однако правильные жиры вполне могут принести пользу вашему организму.

Однако помните: как и любую другую пищу, продукты с правильными жирами следует потреблять в умеренных количествах. Итак, от каких продуктов мы не толстеем?

Говядина и другие виды мяса

Красное мясо содержит полезные жиры, в частности конъюгированную линолевую кислоту (улучшает здоровье сердца и уменьшает жир в области живота) и стеариновую кислоту, снижающую уровень холестерина.

По словам специалистов, говядина, выращенная на травяном откорме, является наиболее предпочтительным продуктом. Она содержит гораздо большее количество линолевой и стеариновой кислоты, а также ценные жирные кислоты (омега-3), чем говядина, выращенная традиционным способом.

Полезной пищей для вас будут блюда с уткой, ломтики бекона, а также рыбное филе (будь то тунец или лосось). К примеру, из всего постного мяса утка имеет самый высокий уровень полиненасыщенных жиров, способствующих укреплению ваших мышц, а употребление нескольких ломтиков бекона увеличивает содержание натрия, белка и других полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот.

Кокос и ореховое масло

Кокос богат насыщенными жирами: примечательно, что более половины из них поступает из лауриновой кислоты, уникального триглицерида, который борется с бактериями, а также улучшает показатели холестерина. Более того, добавление кокосового масла в пищевой рацион помогает избавиться от жира в брюшной полости.

Безусловно, далеко не все ореховые масла могут быть хорошими источниками полезных жиров. Именно поэтому важно проверять этикетки на банках: вы удивитесь, но в масле с пониженным содержанием жира гораздо больше сахара и соли.

Авокадо

Во главе продуктов, содержащих полезные жиры, находится авокадо. Этот чудесный фрукт по сути является весьма полезным продуктом, пригодным для самостоятельного употребления.

Согласно исследованиям авокадо является источником полезных мононенасыщенных жиров, содержащих олеиновую кислоту, которая утоляет чувство голода. Более того, в нем много белка и клетчатки.

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Темный шоколад

Знали ли вы, что темный шоколад содержит самый высокий процент чистого какао-масла, источника замедляющих пищеварение насыщенных жиров, называемых стеариновой кислотой? Поскольку на переработку темного шоколада уходит больше времени, данный продукт утоляет чувство голода и помогает похудеть.

Помимо полезных жиров темный шоколад содержит антиоксиданты, в основном полифенолы, которые улучшают кровообращение в организме.

Орехи

По словам специалистов, полиненасыщенные жиры в орехах активизируют процессы, способствующие уменьшению накопления жира и улучшению метаболизма инсулина. Они являются одним из лучших диетических продуктов, поскольку содержат приличное количество жирных кислот омега-3.

Яйца

Хотя белки яиц полностью состоят из протеина, а желток содержит жир и холестерин, вам не нужно беспокоиться. Жир в желтках в основном мононенасыщенный: исследования показывают, что потребление яиц в конечном итоге помогает снизить количество «плохого» холестерина в вашем организме. Более того, данный продукт содержит холин, который помогает бороться с накоплением жира вокруг печени.

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Сливки, йогурт и сыр

Конечно, жирные молочные продукты содержат немалое количество калорий, однако их потребление приводит к ощущению сытости. Возможно, вы удивитесь, однако люди, которые едят жирные продукты, реже страдают от ожирения, чем те, кто отказывается от калорий и жиров, употребляя нежирные молочные продукты.

«Густые сливки – это полезный жир, который помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови между приемами пищи», – говорит диетолог Кэсси Бьорк, доктор медицинских наук.

Йогурт, наполненный белком, кальцием и пробиотиками, обладает всеми качествами одного из лучших продуктов, которые можно есть в целях похудения и улучшения состояния здоровья.

Сыр – отличный источник белка, витаминов, минералов и жирных кислот: он помогает замедлить усвоение углеводов, что приводит к увеличению энергии в организме и улучшению работы мозга. Согласно исследованиям его употребление снижает риск возникновения диабета.

К слову, оливковое (и рапсовое) масло богато полифенолами и мононенасыщенными жирами, включая олеиновую кислоту. Также его употребление повышает уровень серотонина, гормона, связанного с чувством насыщения.

Семена льна и спирулина

Семена льна содержат незаменимую жирную кислоту омега-3, которая может помочь поддерживать вес и снизить риск сердечных заболеваний. Их потребление укрепляет здоровье кровеносных сосудов и уменьшает воспаления.

Спирулина – эта синезеленая водоросль, доступная в порошках и добавках: она также полна омега-3 кислот. Это отличный источник полезных для сердца жиров и пробиотиков.